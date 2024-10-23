В Южной Корее жестко прошлись по Зеленскому из-за слухов о бойцах КНДР на СВО

Зеленского раскритиковали в Южной Корее из-за его слов о солдатах КНДР на СВО

23 октября 2024 в 23:45 Размер текста - 17 +

Зеленский намеренно втягивает в конфликт Республику Корея, считает Чжун Хен Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский использует неподтвержденные сообщения о возможной отправке солдат КНДР на СВО как способ привлечения внимания международного сообщества. Таким образом он пытается расширить масштаб военных действий за счет вовлечения Южной Кореи. Об этом заявил депутат Национального собрания Республики Корея Ким Чжун Хен. «Зеленскому уже дважды не удалось втянуть другие страны в украинский конфликт. Зеленский сейчас мечтает о расширении военных действий, и теперь на этом поймалась Южная Корея», — цитирует слова Хена РИА Новости. Депутат отметил, что первая попытка украинского лидера вовлечь больше стран в конфликт произошла в феврале, когда французский президент Эммануэль Макрон предлагал расширить военное присутствие в зоне проведения СВО. Тогда Литва и Польша оказались единственными странами, поддержавшими инициативу, поэтому она провалилась. Второй раз попытка Киева была продемонстрирована в сентябре, когда с помощью «плана победы» Зеленского США оказались под влиянием быть втянутыми в конфликт. Как сообщало ранее URA.RU, о «спрятанных» военных КНДР в зоне СВО и Курской области заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. От отметил, что не фиксирует там наличие войск Северной Кореи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский использует неподтвержденные сообщения о возможной отправке солдат КНДР на СВО как способ привлечения внимания международного сообщества. Таким образом он пытается расширить масштаб военных действий за счет вовлечения Южной Кореи. Об этом заявил депутат Национального собрания Республики Корея Ким Чжун Хен. «Зеленскому уже дважды не удалось втянуть другие страны в украинский конфликт. Зеленский сейчас мечтает о расширении военных действий, и теперь на этом поймалась Южная Корея», — цитирует слова Хена РИА Новости. Депутат отметил, что первая попытка украинского лидера вовлечь больше стран в конфликт произошла в феврале, когда французский президент Эммануэль Макрон предлагал расширить военное присутствие в зоне проведения СВО. Тогда Литва и Польша оказались единственными странами, поддержавшими инициативу, поэтому она провалилась. Второй раз попытка Киева была продемонстрирована в сентябре, когда с помощью «плана победы» Зеленского США оказались под влиянием быть втянутыми в конфликт. Как сообщало ранее URA.RU, о «спрятанных» военных КНДР в зоне СВО и Курской области заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. От отметил, что не фиксирует там наличие войск Северной Кореи.