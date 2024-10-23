Лукашенко заявил о «спрятанных» военных КНДР в зоне СВО и Курской области

Минск в курсе происходящего на фронте и не фиксирует наличие войск Северной Кореи в зоне СВО или под Курском. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Мы в курсе дела того, что происходит на линии фронта и в Курской области. Мы корейцев там не фиксировали. Они уж сильно серьезно „спрятаны“, — поиронизировал Лукашенко в беседе с журналисткой Ольгой Скабеевой в эфире „Россия 1“.
Также Лукашенко выразил беспокойство по поводу того, что на фоне сообщений о северокорейцах Запад может начать поставлять помощь Украине в виде польских или французских военных. «К таким сообщениям следует относиться серьезно», — подчеркнул белорусский лидер.
КНДР и Россия ранее подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот договор предусматривает взаимопомощь в случае военной агрессии. Подробнее о содержании документа — в материале URA.RU.
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