Лукашенко заявил о «спрятанных» военных КНДР в зоне СВО и Курской области

Лукашенко не смог найти военных КНДР в Курской области и зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Лукашенко заявил, что слова о корейских военных в зоне СВО опасны
Лукашенко заявил, что слова о корейских военных в зоне СВО опасны Фото:

Минск в курсе происходящего на фронте и не фиксирует наличие войск Северной Кореи в зоне СВО или под Курском. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы в курсе дела того, что происходит на линии фронта и в Курской области. Мы корейцев там не фиксировали. Они уж сильно серьезно „спрятаны“, — поиронизировал Лукашенко в беседе с журналисткой Ольгой Скабеевой в эфире „Россия 1“.

Также Лукашенко выразил беспокойство по поводу того, что на фоне сообщений о северокорейцах Запад может начать поставлять помощь Украине в виде польских или французских военных. «К таким сообщениям следует относиться серьезно», — подчеркнул белорусский лидер.

КНДР и Россия ранее подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот договор предусматривает взаимопомощь в случае военной агрессии. Подробнее о содержании документа — в материале URA.RU.

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Минск в курсе происходящего на фронте и не фиксирует наличие войск Северной Кореи в зоне СВО или под Курском. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Мы в курсе дела того, что происходит на линии фронта и в Курской области. Мы корейцев там не фиксировали. Они уж сильно серьезно „спрятаны“, — поиронизировал Лукашенко в беседе с журналисткой Ольгой Скабеевой в эфире „Россия 1“. Также Лукашенко выразил беспокойство по поводу того, что на фоне сообщений о северокорейцах Запад может начать поставлять помощь Украине в виде польских или французских военных. «К таким сообщениям следует относиться серьезно», — подчеркнул белорусский лидер. КНДР и Россия ранее подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот договор предусматривает взаимопомощь в случае военной агрессии. Подробнее о содержании документа — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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