Захарова: Украина внесла генсека ООН Гутерреша в список на уничтожение

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Захарова заявила о терроризме со стороны Украины
Захарова заявила о терроризме со стороны Украины Фото:

Запад взрастил террористическую ячейку, что начинает пожирать его собственных протеже. В этом контексте Украина внесла генсека ООН Антониу Гутерреша в базу «Миротворец», которая является по своей сути «списком на уничтожение». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Киевские террористы внесли в базу „Миротворец“ генсекретаря ООН. Напомню, в ту самую, которая является... списком на уничтожение. Англосаксы, которые до сих пор крышуют на своих серверах этот сайт, выкормили очередную террористическую ячейку, начавшую пожирать их же собственных протеже», — заявила Захарова в своем официальном telegram-канале.

Министерство иностранных дел Украины ранее выразило критику в адрес Гутерреша, в связи с его решением посетить саммит БРИКС вместо участия в конференции, посвященной Украине. В официальном заявлении украинское ведомство охарактеризовало действия Гутерреша как «неправильные».

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Запад взрастил террористическую ячейку, что начинает пожирать его собственных протеже. В этом контексте Украина внесла генсека ООН Антониу Гутерреша в базу «Миротворец», которая является по своей сути «списком на уничтожение». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Киевские террористы внесли в базу „Миротворец“ генсекретаря ООН. Напомню, в ту самую, которая является... списком на уничтожение. Англосаксы, которые до сих пор крышуют на своих серверах этот сайт, выкормили очередную террористическую ячейку, начавшую пожирать их же собственных протеже», — заявила Захарова в своем официальном telegram-канале. Министерство иностранных дел Украины ранее выразило критику в адрес Гутерреша, в связи с его решением посетить саммит БРИКС вместо участия в конференции, посвященной Украине. В официальном заявлении украинское ведомство охарактеризовало действия Гутерреша как «неправильные».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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