23 октября 2024

Эрдоган решил покинуть саммит БРИКС в экстренном порядке

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Эрдоган возвращается в Турцию из-за теракта в Анкаре
Эрдоган возвращается в Турцию из-за теракта в Анкаре Фото:
новость из сюжета
В Турции произошел теракт с погибшими

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняла решение прервать свой визит в Казань в рамках саммита БРИКС и вернуться в страну из-за теракта в Анкаре. Об этом сообщило местное телевидение.

«Президент Эрдоган завтра вернется в Турцию из России», — говорится в материале A haber. Отмечается, что лидер пообещал возмездие для совершивших теракт в столице.

На объекте аэрокосмической корпорации TUSAS в Турции произошел теракт, в результате чего погибли люди, а также были взяты заложники. Власти ввели ограничение на освещение теракта в СМИ. Подробнее о трагедии — в материале URA.RU.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняла решение прервать свой визит в Казань в рамках саммита БРИКС и вернуться в страну из-за теракта в Анкаре. Об этом сообщило местное телевидение. «Президент Эрдоган завтра вернется в Турцию из России», — говорится в материале A haber. Отмечается, что лидер пообещал возмездие для совершивших теракт в столице. На объекте аэрокосмической корпорации TUSAS в Турции произошел теракт, в результате чего погибли люди, а также были взяты заложники. Власти ввели ограничение на освещение теракта в СМИ. Подробнее о трагедии — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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