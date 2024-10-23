Эрдоган решил покинуть саммит БРИКС в экстренном порядке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняла решение прервать свой визит в Казань в рамках саммита БРИКС и вернуться в страну из-за теракта в Анкаре. Об этом сообщило местное телевидение.
«Президент Эрдоган завтра вернется в Турцию из России», — говорится в материале A haber. Отмечается, что лидер пообещал возмездие для совершивших теракт в столице.
На объекте аэрокосмической корпорации TUSAS в Турции произошел теракт, в результате чего погибли люди, а также были взяты заложники. Власти ввели ограничение на освещение теракта в СМИ. Подробнее о трагедии — в материале URA.RU.
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