В Перми произошел пожар в офисе «Единой России»

Пожар произошел в пермском офисе «Единой России» на Плеханова, 12. Сообщение о пожаре поступило 23 октября в 23 часа 41 минуту, сообщают в ГУ МЧС Пермского края. Горение произошло в одноэтажном пристрое к многоквартирному жилому дому.
«Примерно в 23:40 поступил сигнал о возгорании. На видео есть кадры, где две женщины бросают коктейли Молотова. „Единая Россия“ находится на месте, работают пожарные и МВД. Тут же перед нами стоят ещё 5 бутылок коктейлей Молотова», — сообщают 59.ru со ссылкой на слова руководителя пермского отделения «Единой России» Станислава Швецова.
В пресс-службе МЧС Прикамья уточнили, что в тушении приняли участие 43 человека и 11 единиц техники. Пожар локализовали в 00:04. Предварительная площадь пожара составила 40 квадратных метров.
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