23 октября 2024

В Перми произошел пожар в офисе «Единой России»

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Пожар произошел в пермском офисе «Единой России»
Пожар произошел в пермском офисе «Единой России» Фото:

Пожар произошел в пермском офисе «Единой России» на Плеханова, 12. Сообщение о пожаре поступило 23 октября в 23 часа 41 минуту, сообщают в ГУ МЧС Пермского края. Горение произошло в одноэтажном пристрое к многоквартирному жилому дому.

«Примерно в 23:40 поступил сигнал о возгорании. На видео есть кадры, где две женщины бросают коктейли Молотова.  „Единая Россия“ находится на месте, работают пожарные и МВД. Тут же перед нами стоят ещё 5 бутылок коктейлей Молотова», — сообщают 59.ru со ссылкой на слова руководителя пермского отделения «Единой России» Станислава Швецова.

В пресс-службе МЧС Прикамья уточнили, что в тушении приняли участие 43 человека и 11 единиц техники. Пожар локализовали в 00:04. Предварительная площадь пожара составила 40 квадратных метров.

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Пожар произошел в пермском офисе «Единой России» на Плеханова, 12. Сообщение о пожаре поступило 23 октября в 23 часа 41 минуту, сообщают в ГУ МЧС Пермского края. Горение произошло в одноэтажном пристрое к многоквартирному жилому дому. «Примерно в 23:40 поступил сигнал о возгорании. На видео есть кадры, где две женщины бросают коктейли Молотова.  „Единая Россия“ находится на месте, работают пожарные и МВД. Тут же перед нами стоят ещё 5 бутылок коктейлей Молотова», — сообщают 59.ru со ссылкой на слова руководителя пермского отделения «Единой России» Станислава Швецова. В пресс-службе МЧС Прикамья уточнили, что в тушении приняли участие 43 человека и 11 единиц техники. Пожар локализовали в 00:04. Предварительная площадь пожара составила 40 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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