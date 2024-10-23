Россия организовала историческую встречу глав Индии и Китая

В Казани прошла встреча премьер-министра Индии Нарендра Моди и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры двух стран встретились в кулуарах саммита БРИКС менее чем через 72 часа после прорыва в переговорах о границах стран. Последний раз совместная беседа между ними произошла в 2019 году.
«Моди и Цзиньпин встретились сегодня в России», — сообщает телеканал NDTV. Это первая встреча лидеров двух стран с 2019 года.
21 октября первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри сообщил, что Индия и Китай достигли соглашения о патрулировании вдоль разделяющей страны линии контроля в Восточном Ладакхе. Это должно привести к разъединению войск и решению проблем, возникших еще в 2020 году в результате пограничного конфликта.
Тогда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными двух стран, после чего в регионе усилилось военное присутствие. Территориальный спор касается принадлежности почти 60 тыс. квадратных километров и длится уже десятилетия.
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