23 октября 2024

Россия организовала историческую встречу глав Индии и Китая

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Встреча прошла в кулуарах саммита БРИКС (архивное фото)
Встреча прошла в кулуарах саммита БРИКС (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

В Казани прошла встреча премьер-министра Индии Нарендра Моди и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры двух стран встретились в кулуарах саммита БРИКС менее чем через 72 часа после прорыва в переговорах о границах стран. Последний раз совместная беседа между ними произошла в 2019 году.

«Моди и Цзиньпин встретились сегодня в России», — сообщает телеканал NDTV. Это первая встреча лидеров двух стран с 2019 года.

21 октября первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри сообщил, что Индия и Китай достигли соглашения о патрулировании вдоль разделяющей страны линии контроля в Восточном Ладакхе. Это должно привести к разъединению войск и решению проблем, возникших еще в 2020 году в результате пограничного конфликта.

Тогда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными двух стран, после чего в регионе усилилось военное присутствие. Территориальный спор касается принадлежности почти 60 тыс. квадратных километров и длится уже десятилетия.

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В Казани прошла встреча премьер-министра Индии Нарендра Моди и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры двух стран встретились в кулуарах саммита БРИКС менее чем через 72 часа после прорыва в переговорах о границах стран. Последний раз совместная беседа между ними произошла в 2019 году. «Моди и Цзиньпин встретились сегодня в России», — сообщает телеканал NDTV. Это первая встреча лидеров двух стран с 2019 года. 21 октября первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри сообщил, что Индия и Китай достигли соглашения о патрулировании вдоль разделяющей страны линии контроля в Восточном Ладакхе. Это должно привести к разъединению войск и решению проблем, возникших еще в 2020 году в результате пограничного конфликта. Тогда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными двух стран, после чего в регионе усилилось военное присутствие. Территориальный спор касается принадлежности почти 60 тыс. квадратных километров и длится уже десятилетия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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