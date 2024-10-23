Факт поджога пермского офиса «Единой России» проверят следователи

На установление причин и деталей ЧП в Перми, в результате которого случилось возгорание офиса «Единой России», понадобится время. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил Первый замсекретаря регионального отделения «Единой России» в Пермском крае Вячеслав Григорьев.
«Видели двух человек, они попали на камеры. На месте есть бутылки с какой-то жидкостью, поэтому не исключаем факт поджога. Все обстоятельства и причины пожара будут уточняться в ходе следствия», — пояснил Григорьев.
В результате пожара в пермском офисе «Единой России» на Плеханова, 12 полностью выгорел кабинет организационного отдела исполкома. Пожар потушили, на месте работает следственная группа.
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