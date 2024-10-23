23 октября 2024

Факт поджога пермского офиса «Единой России» проверят следователи

По факту пожара в пермском офисе «Единой России» проведут расследование
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате пожара полностью выгорел один кабинет
В результате пожара полностью выгорел один кабинет Фото:

На установление причин и деталей ЧП в Перми, в результате которого случилось возгорание офиса «Единой России», понадобится время. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил Первый замсекретаря регионального отделения «Единой России» в Пермском крае Вячеслав Григорьев.

«Видели двух человек, они попали на камеры. На месте есть бутылки с какой-то жидкостью, поэтому не исключаем факт поджога. Все обстоятельства и причины пожара будут уточняться в ходе следствия», — пояснил Григорьев.

В результате пожара в пермском офисе «Единой России» на Плеханова, 12 полностью выгорел кабинет организационного отдела исполкома. Пожар потушили, на месте работает следственная группа.

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На установление причин и деталей ЧП в Перми, в результате которого случилось возгорание офиса «Единой России», понадобится время. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил Первый замсекретаря регионального отделения «Единой России» в Пермском крае Вячеслав Григорьев. «Видели двух человек, они попали на камеры. На месте есть бутылки с какой-то жидкостью, поэтому не исключаем факт поджога. Все обстоятельства и причины пожара будут уточняться в ходе следствия»,  — пояснил Григорьев. В результате пожара в пермском офисе «Единой России» на Плеханова, 12 полностью выгорел кабинет о рганизационного отдела исполкома. Пожар потушили, на месте работает следственная группа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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