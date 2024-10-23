В ХМАО браконьеры наловили краснокнижных рыб на несколько миллионов рублей

В Мегионе (ХМАО) летом текущего года сотрудники транспортной полиции задержали двух югорчан, которые с помощью запрещенной донной сети поймали четыре стерляди и 13 особей сибирского осетра. В окружном управлении ведомства сообщили, что общий ущерб составил более 6,2 миллиона рублей.
«27 июня 2024 года на протоке Мега реки Обь, в пяти километрах от города Мегион (ХМАО-Югра), сотрудники Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте остановили моторную лодку. При проверке документов у рыбаков полицейские заметили запрещенное орудие лова — донную сеть. В ней обнаружено 4 особи ценных пород рыб — стерлядь и еще 13 особей сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 6,2 млн рублей», — сообщается на сайте ведомства.
Позднее в доме одного из браконьеров было обнаружено еще 92 стерляди и 39 особей краснокнижного осетра, которые он хранил в холодильнике. Нарушители утверждали, что рыбу ловили для собственных нужд. Против них возбуждено два уголовных дела. Ранее проблем с законом они не имели. Расследование дела завершено, а его материалы отправлены в суд.
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