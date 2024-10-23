23 октября 2024
22 октября 2024

В ХМАО браконьеры наловили краснокнижных рыб на несколько миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Против браконьеров заведено два уголовных дела
Против браконьеров заведено два уголовных дела Фото:

В Мегионе (ХМАО) летом текущего года сотрудники транспортной полиции задержали двух югорчан, которые с помощью запрещенной донной сети поймали четыре стерляди и 13 особей сибирского осетра. В окружном управлении ведомства сообщили, что общий ущерб составил более 6,2 миллиона рублей.

«27 июня 2024 года на протоке Мега реки Обь, в пяти километрах от города Мегион (ХМАО-Югра), сотрудники Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте остановили моторную лодку. При проверке документов у рыбаков полицейские заметили запрещенное орудие лова — донную сеть. В ней обнаружено 4 особи ценных пород рыб — стерлядь и еще 13 особей сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 6,2 млн рублей», — сообщается на сайте ведомства.

Позднее в доме одного из браконьеров было обнаружено еще 92 стерляди и 39 особей краснокнижного осетра, которые он хранил в холодильнике. Нарушители утверждали, что рыбу ловили для собственных нужд. Против них возбуждено два уголовных дела. Ранее проблем с законом они не имели. Расследование дела завершено, а его материалы отправлены в суд.

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В Мегионе (ХМАО) летом текущего года сотрудники транспортной полиции задержали двух югорчан, которые с помощью запрещенной донной сети поймали четыре стерляди и 13 особей сибирского осетра. В окружном управлении ведомства сообщили, что общий ущерб составил более 6,2 миллиона рублей. «27 июня 2024 года на протоке Мега реки Обь, в пяти километрах от города Мегион (ХМАО-Югра), сотрудники Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте остановили моторную лодку. При проверке документов у рыбаков полицейские заметили запрещенное орудие лова — донную сеть. В ней обнаружено 4 особи ценных пород рыб — стерлядь и еще 13 особей сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 6,2 млн рублей», — сообщается на сайте ведомства. Позднее в доме одного из браконьеров было обнаружено еще 92 стерляди и 39 особей краснокнижного осетра, которые он хранил в холодильнике. Нарушители утверждали, что рыбу ловили для собственных нужд. Против них возбуждено два уголовных дела. Ранее проблем с законом они не имели. Расследование дела завершено, а его материалы отправлены в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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