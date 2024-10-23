23 октября 2024

США и Британия совместно атаковали аэропорт в Йемене

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США и Британия провели бомбардировку аэропорта Ходейда
США и Британия провели бомбардировку аэропорта Ходейда Фото:

Воздушные силы Британии и США нанесли авиаудары по международному аэропорту в городе Ходейда (Йемен), который находится под контролем хуситов. Об этом рассказал йеменский военный источник.

«Истребители США и Великобритании возобновили бомбардировку Ходейды, нанеся два авиаудара по международному аэропорту, где также находится полоса для военных самолётов», — заявил близкий к военным кругам источник в беседе в РИА Новости.

С начала текущего года Соединенные Штаты и Великобритания усилили удары по территории Йемена с целью лишить хуситов военного потенциала и прекратить их атаки на корабли, связанные с Израилем в Красном и Аравийском морях. Эти атаки хуситы начали с октября прошлого года, поддерживая палестинцев в секторе Газа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Воздушные силы Британии и США нанесли авиаудары по международному аэропорту в городе Ходейда (Йемен), который находится под контролем хуситов. Об этом рассказал йеменский военный источник. «Истребители США и Великобритании возобновили бомбардировку Ходейды, нанеся два авиаудара по международному аэропорту, где также находится полоса для военных самолётов», — заявил близкий к военным кругам источник в беседе в РИА Новости. С начала текущего года Соединенные Штаты и Великобритания усилили удары по территории Йемена с целью лишить хуситов военного потенциала и прекратить их атаки на корабли, связанные с Израилем в Красном и Аравийском морях. Эти атаки хуситы начали с октября прошлого года, поддерживая палестинцев в секторе Газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...