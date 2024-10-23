Воздушные силы Британии и США нанесли авиаудары по международному аэропорту в городе Ходейда (Йемен), который находится под контролем хуситов. Об этом рассказал йеменский военный источник.
«Истребители США и Великобритании возобновили бомбардировку Ходейды, нанеся два авиаудара по международному аэропорту, где также находится полоса для военных самолётов», — заявил близкий к военным кругам источник в беседе в РИА Новости.
С начала текущего года Соединенные Штаты и Великобритания усилили удары по территории Йемена с целью лишить хуситов военного потенциала и прекратить их атаки на корабли, связанные с Израилем в Красном и Аравийском морях. Эти атаки хуситы начали с октября прошлого года, поддерживая палестинцев в секторе Газа.
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