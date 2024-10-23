В Кургане дорогу рядом с ТРЦ затопило канализационной водой. Видео

24 октября 2024 в 05:51 Размер текста - 17 +

Лужа образовалась недалеко от торгового центра Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кургане на улице Коли Мяготина недалеко от ТРЦ «ГиперСити» якобы разлились канализационные воды. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Улицу Коли Мяготина рядом с „ГиперСити“ затопило канализационной водой. Очень глубокая лужа в районе заправки, приходится сбавлять скорость», — рассказал читатель. Корреспондент URA.RU отправил информационный запрос в пресс-службу АО «Водный Союз». На момент публикации новости ответ не был получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане на улице Коли Мяготина недалеко от ТРЦ «ГиперСити» якобы разлились канализационные воды. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Улицу Коли Мяготина рядом с „ГиперСити“ затопило канализационной водой. Очень глубокая лужа в районе заправки, приходится сбавлять скорость», — рассказал читатель. Корреспондент URA.RU отправил информационный запрос в пресс-службу АО «Водный Союз». На момент публикации новости ответ не был получен.