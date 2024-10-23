Лужа образовалась недалеко от торгового центра
В Кургане на улице Коли Мяготина недалеко от ТРЦ «ГиперСити» якобы разлились канализационные воды. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Улицу Коли Мяготина рядом с „ГиперСити“ затопило канализационной водой. Очень глубокая лужа в районе заправки, приходится сбавлять скорость», — рассказал читатель.
Корреспондент URA.RU отправил информационный запрос в пресс-службу АО «Водный Союз». На момент публикации новости ответ не был получен.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!