23 октября 2024

В Кургане дорогу рядом с ТРЦ затопило канализационной водой. Видео

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Лужа образовалась недалеко от торгового центра Фото:

В Кургане на улице Коли Мяготина недалеко от ТРЦ «ГиперСити» якобы разлились канализационные воды. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Улицу Коли Мяготина рядом с „ГиперСити“ затопило канализационной водой. Очень глубокая лужа в районе заправки, приходится сбавлять скорость», — рассказал читатель.

Корреспондент URA.RU отправил информационный запрос в пресс-службу АО «Водный Союз». На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Кургане на улице Коли Мяготина недалеко от ТРЦ «ГиперСити» якобы разлились канализационные воды. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Улицу Коли Мяготина рядом с „ГиперСити“ затопило канализационной водой. Очень глубокая лужа в районе заправки, приходится сбавлять скорость», — рассказал читатель. Корреспондент URA.RU отправил информационный запрос в пресс-службу АО «Водный Союз». На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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