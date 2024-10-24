Пенсионерам рассказали, как инфляция приведет к росту выплат

Юрист Виноградов: страховые пенсии с 2025 года вырастут благодаря инфляции

24 октября 2024 в 06:15 Размер текста - 17 +

Выплаты пенсионерам планируют проиндексировать на 7,3% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ожидаемый уровень инфляции составит 7,3%, поэтому с 1 января 2025 года страховые пенсии вырастут на этот процент. Об этом заявил доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов. «Ожидается рост инфляции на 7,3%. Поэтому с 1 января 2025 года увеличение пенсионных выплат на тот же процент коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров», — рассказал Виноградов в интервью агентству «Прайм». Планировалось, что индексация пенсий в 2025 году пройдет в два этапа: с 1 февраля на 4,5% и с 1 апреля на 2,2%. С 1 февраля Социальный фонд России также повысит размер выплат ветеранам, инвалидам и некоторым другим категориям граждан. Как подчеркнул Виноградов, пока что все цифры предварительные и возможны пересмотры размеров индексации. Доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве России Александр Арский заявлял, что индексация пенсий на 7,3% принесет пользу пенсионерам, но при этом может спровоцировать ускорение роста инфляции. По его словам, существует опасность того, что могут возрасти цены, в особенности на товары повседневного спроса и медицинские препараты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ожидаемый уровень инфляции составит 7,3%, поэтому с 1 января 2025 года страховые пенсии вырастут на этот процент. Об этом заявил доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов. «Ожидается рост инфляции на 7,3%. Поэтому с 1 января 2025 года увеличение пенсионных выплат на тот же процент коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров», — рассказал Виноградов в интервью агентству «Прайм». Планировалось, что индексация пенсий в 2025 году пройдет в два этапа: с 1 февраля на 4,5% и с 1 апреля на 2,2%. С 1 февраля Социальный фонд России также повысит размер выплат ветеранам, инвалидам и некоторым другим категориям граждан. Как подчеркнул Виноградов, пока что все цифры предварительные и возможны пересмотры размеров индексации. Доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве России Александр Арский заявлял, что индексация пенсий на 7,3% принесет пользу пенсионерам, но при этом может спровоцировать ускорение роста инфляции. По его словам, существует опасность того, что могут возрасти цены, в особенности на товары повседневного спроса и медицинские препараты.