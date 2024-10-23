Свердловскую область ожидают ночные заморозки и дожди

В Свердловской области 24 октября сохранится теплая погода, однако в большинстве районов пройдут осадки в виде дождя. Уже на следующей неделе в регионе ожидаются околонулевые температуры. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«В четверг погоду в Свердловской области будет определять влияние циклонов… Тепло в регионе сохранится, осадки в большинстве районов преимущественно небольшие. Умеренные (до четырех до семи мм) дожди пройдут на юге области», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Уже ночью 28 октября температура воздуха достигнет 0. Ночью 29 октября ожидается -1 градус, а 30 октября — 0 градусов.
В Екатеринбурге 24 октября ожидается облачная погода и дождь от небольшого до умеренного. Днем температура воздуха поднимется до +8, ночью она опустится до +6 градусов.
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