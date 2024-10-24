Доказательства отправки военных КНДР в Россию для помощи в украинском конфликте неубедительны. Такое заявление сделал посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев.
«Представленные на сегодняшний день доказательства [о военных КНДР], на мой взгляд, не являются убедительными», — передает слова Зиновьева газета «Чосон Ильбо». Он отметил отсутствие официальной информации по этому вопросу и добавил, что даже западные официальные лица не спешат поддерживать эти обвинения.
Украинский лидер Владимир Зеленский использует неподтвержденные слухи о возможном участии солдат КНДР в СВО для привлечения международного внимания, стремясь расширить военные действия с участием Южной Кореи. Об этом заявил депутат Национального собрания Республики Корея Ким Чжун Хен. США также признали отсутствие доказательств участия Северной Кореи в конфликте, передает деловая газета «Взгляд».
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