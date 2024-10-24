В Южной Корее раскрыли правду об отправке военных КНДР в Россию

Посол Зиновьев: доказательства отправки войск КНДР в Россию неубедительны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Запад не подтверждает наличие войск КНДР на Украине, заявил Зиновьев
Запад не подтверждает наличие войск КНДР на Украине, заявил Зиновьев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Доказательства отправки военных КНДР в Россию для помощи в украинском конфликте неубедительны. Такое заявление сделал посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев.

«Представленные на сегодняшний день доказательства [о военных КНДР], на мой взгляд, не являются убедительными», — передает слова Зиновьева газета «Чосон Ильбо». Он отметил отсутствие официальной информации по этому вопросу и добавил, что даже западные официальные лица не спешат поддерживать эти обвинения.

Украинский лидер Владимир Зеленский использует неподтвержденные слухи о возможном участии солдат КНДР в СВО для привлечения международного внимания, стремясь расширить военные действия с участием Южной Кореи. Об этом заявил депутат Национального собрания Республики Корея Ким Чжун Хен. США также признали отсутствие доказательств участия Северной Кореи в конфликте, передает деловая газета «Взгляд».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Доказательства отправки военных КНДР в Россию для помощи в украинском конфликте неубедительны. Такое заявление сделал посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев. «Представленные на сегодняшний день доказательства [о военных КНДР], на мой взгляд, не являются убедительными», — передает слова Зиновьева газета «Чосон Ильбо». Он отметил отсутствие официальной информации по этому вопросу и добавил, что даже западные официальные лица не спешат поддерживать эти обвинения. Украинский лидер Владимир Зеленский использует неподтвержденные слухи о возможном участии солдат КНДР в СВО для привлечения международного внимания, стремясь расширить военные действия с участием Южной Кореи. Об этом заявил депутат Национального собрания Республики Корея Ким Чжун Хен. США также признали отсутствие доказательств участия Северной Кореи в конфликте, передает деловая газета «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...