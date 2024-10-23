23 октября 2024

В ЯНАО ввели день многодетной семьи

Депутаты заксобрания ЯНАО приняли закон о дне многодетной семьи
© Служба новостей «URA.RU»
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День многодетной семьи в ЯНАО будут отмечать в третье воскресенье сентября
День многодетной семьи в ЯНАО будут отмечать в третье воскресенье сентября Фото:

В ЯНАО появился день многодетной семьи, его будут отмечать каждое третье воскресенье сентября. Соответствующий закон 24 октября приняли депутаты законодательного собрания ЯНАО.

«Установление праздника будет способствовать укреплению института семьи, сохранению традиционных семейных ценностей и пропаганде многодетности», — заключила депутат Наталия Фиголь во время заседания.

Во время обсуждения данного законопроекта депутаты отметили, что подобный праздник уже существует в некоторых регионах России. Как ранее сообщало URA.RU, идея депутатов учредить новый праздник нашла поддержку губернатора.

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В ЯНАО появился день многодетной семьи, его будут отмечать каждое третье воскресенье сентября. Соответствующий закон 24 октября приняли депутаты законодательного собрания ЯНАО. «Установление праздника будет способствовать укреплению института семьи, сохранению традиционных семейных ценностей и пропаганде многодетности», — заключила депутат Наталия Фиголь во время заседания. Во время обсуждения данного законопроекта депутаты отметили, что подобный праздник уже существует в некоторых регионах России. Как ранее сообщало URA.RU, идея депутатов учредить новый праздник нашла поддержку губернатора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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