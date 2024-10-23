В ЯНАО ввели день многодетной семьи

День многодетной семьи в ЯНАО будут отмечать в третье воскресенье сентября
В ЯНАО появился день многодетной семьи, его будут отмечать каждое третье воскресенье сентября. Соответствующий закон 24 октября приняли депутаты законодательного собрания ЯНАО.
«Установление праздника будет способствовать укреплению института семьи, сохранению традиционных семейных ценностей и пропаганде многодетности», — заключила депутат Наталия Фиголь во время заседания.
Во время обсуждения данного законопроекта депутаты отметили, что подобный праздник уже существует в некоторых регионах России. Как ранее сообщало URA.RU, идея депутатов учредить новый праздник нашла поддержку губернатора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!