Роскомнадзор нашел способ уберечь россиян от утечки личной информации

Роскомнадзор предложил обязательные стандарты обработки персональных данных, которые позволят компаниям собирать только необходимые данные для определенных задач. Это инициатива направлена на защиту личной информации россиян.
«Организации смогут собирать только те данные, которые действительно нужны для выполнения конкретных задач», — передает слова представителя Роскомнадзора РБК. Отмечается, что эта инициатива, пока находящаяся на стадии предложения, призвана защитить личную информацию россиян, но может усложнить работу бизнеса.
Организации смогут получать данные не от граждан, а от уполномоченных органов, а сам сбор будет разрешен только на основании закона. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отметил, что из-за нехватки защиты данных среди более пяти миллионов операторов в России целесообразно создать институт доверенных операторов, которые будут хранить и обрабатывать персональные данные под государственным контролем.
Хакеры могут иметь доступ к информации практически о каждом гражданине России, заявил директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC Владимир Дрюков. Он отметил, что утечки данных произошли в различных сервисах, включая интернет-магазины и медицинские учреждения, что может обеспечить почти полную базу данных о населении. Кроме того, Роскомнадзор планирует проводить проверки компаний, которые не уведомили о трансграничной передаче персональных данных россиян, передает РАПСИ.
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