Shot: мать Моргенштерна* утонула в многомиллионных долгах

Мать рэпера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом) Марина Валеева оказалась в многомиллионных долгах. Суд обязал ее выплатить более трех миллионов рублей из-за неуплаты аренды, она уже восемь лет не может закрыть задолженность.
«Уже восемь лет Марина Валеева не может выплатить долги. Приставы не смогли взыскать с нее более трех миллионов рублей за неуплату аренды», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что судебные исполнители не смогли ее найти, так как она переехала в Испанию и ликвидировала фирму.
В 2021 году было известно, что родители Моргенштерна зарабатывают миллионы рублей на производстве нефтепродуктов и банковском деле. Они получали деньги от госконтрактов на поставки цветов и кабелей для нефтяных компаний, что давало им возможность активно приобретать недвижимость.
*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов
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