Shot: мать Моргенштерна* утонула в многомиллионных долгах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебные приставы не могут найти мать Моргенштерна*, пишет Shot
Судебные приставы не могут найти мать Моргенштерна*, пишет Shot Фото:

Мать рэпера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом) Марина Валеева оказалась в многомиллионных долгах. Суд обязал ее выплатить более трех миллионов рублей из-за неуплаты аренды, она уже восемь лет не может закрыть задолженность.

«Уже восемь лет Марина Валеева не может выплатить долги. Приставы не смогли взыскать с нее более трех миллионов рублей за неуплату аренды», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что судебные исполнители не смогли ее найти, так как она переехала в Испанию и ликвидировала фирму.

В 2021 году было известно, что родители Моргенштерна зарабатывают миллионы рублей на производстве нефтепродуктов и банковском деле. Они получали деньги от госконтрактов на поставки цветов и кабелей для нефтяных компаний, что давало им возможность активно приобретать недвижимость.

*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мать рэпера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом) Марина Валеева оказалась в многомиллионных долгах. Суд обязал ее выплатить более трех миллионов рублей из-за неуплаты аренды, она уже восемь лет не может закрыть задолженность. «Уже восемь лет Марина Валеева не может выплатить долги. Приставы не смогли взыскать с нее более трех миллионов рублей за неуплату аренды», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что судебные исполнители не смогли ее найти, так как она переехала в Испанию и ликвидировала фирму. В 2021 году было известно, что родители Моргенштерна зарабатывают миллионы рублей на производстве нефтепродуктов и банковском деле. Они получали деньги от госконтрактов на поставки цветов и кабелей для нефтяных компаний, что давало им возможность активно приобретать недвижимость. *Алишер Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...