Два вооруженных снайпера угнали у екатеринбурженки машину

Два снайпера, вооруженные ножами, похитили у екатеринбурженки автомобиль. Иномарку вместе с угонщиками задержали в Челябинской области. Подробности URA.RU раскрыл источник.
«В разгар дня 23 октября двое неизвестных подошли к женщине на улице Алексея Стаханова. Они пригрозили ей ножом и похитили седан „Датсун“. Муж пострадавшей вызвал полицию, на месте ЧП были собраны улики — окурки, презерватив и банки из-под пива», — рассказал собеседник агентства.
В тот же день машину заметили сотрудники ДПС на 109-м километре Челябинского тракта, ведущем из Екатеринбурга в сторону Челябинска. В салоне находились водитель и пассажир — жители республики Тыва 40 и 44 лет. Они военнослужащие, снайперы воинских частей. Оба ранее неоднократно судимы, один из них помилован указом президента Владимира Путина в связи с участием в СВО.
Во время осмотра у солдат были изъяты три ножа. Они признались в угоне машины. На время проверки снайперы помещены в изолятор.
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