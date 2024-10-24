Два вооруженных снайпера угнали у екатеринбурженки машину

24 октября 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Мужчины служат в воинских частях и оба из республики Тыва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Два снайпера, вооруженные ножами, похитили у екатеринбурженки автомобиль. Иномарку вместе с угонщиками задержали в Челябинской области. Подробности URA.RU раскрыл источник. «В разгар дня 23 октября двое неизвестных подошли к женщине на улице Алексея Стаханова. Они пригрозили ей ножом и похитили седан „Датсун“. Муж пострадавшей вызвал полицию, на месте ЧП были собраны улики — окурки, презерватив и банки из-под пива», — рассказал собеседник агентства. В тот же день машину заметили сотрудники ДПС на 109-м километре Челябинского тракта, ведущем из Екатеринбурга в сторону Челябинска. В салоне находились водитель и пассажир — жители республики Тыва 40 и 44 лет. Они военнослужащие, снайперы воинских частей. Оба ранее неоднократно судимы, один из них помилован указом президента Владимира Путина в связи с участием в СВО.



Во время осмотра у солдат были изъяты три ножа. Они признались в угоне машины. На время проверки снайперы помещены в изолятор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два снайпера, вооруженные ножами, похитили у екатеринбурженки автомобиль. Иномарку вместе с угонщиками задержали в Челябинской области. Подробности URA.RU раскрыл источник. «В разгар дня 23 октября двое неизвестных подошли к женщине на улице Алексея Стаханова. Они пригрозили ей ножом и похитили седан „Датсун“. Муж пострадавшей вызвал полицию, на месте ЧП были собраны улики — окурки, презерватив и банки из-под пива», — рассказал собеседник агентства. В тот же день машину заметили сотрудники ДПС на 109-м километре Челябинского тракта, ведущем из Екатеринбурга в сторону Челябинска. В салоне находились водитель и пассажир — жители республики Тыва 40 и 44 лет. Они военнослужащие, снайперы воинских частей. Оба ранее неоднократно судимы, один из них помилован указом президента Владимира Путина в связи с участием в СВО. Во время осмотра у солдат были изъяты три ножа. Они признались в угоне машины. На время проверки снайперы помещены в изолятор.