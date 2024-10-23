23 октября 2024

Полиция возбудила уголовное дело из-за пожара в пермском офисе «Единой России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Поджигателям грозит до пяти лет колонии
Поджигателям грозит до пяти лет колонии Фото:

После пожара в пермском офисе партии «Единая Россия» полиция возбудила уголовное дело. Оно, как сообщают источники СМИ, расследуется по статье о повреждении имущества путем поджога.

«Следственные органы МВД возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога) после пожара в офисе регионального отделения „Единой России“», — сообщает со ссылкой на неназванные источники «Коммерсант-Прикамье». В ГУ МВД по Пермскому краю в беседе с URA.RU от комментариев воздержались.

Пожар в офисе «Единой России» в Перми на улице Плеханова, 12 произошел в ночь с 23 на 24 октября. Первый замсекретаря регионального отделения партии Вячеслав Григорьев говорил, что месте ЧП обнаружены бутылки с неизвестной жидкостью, а на камеры видеонаблюдения попали два человека. 

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После пожара в пермском офисе партии «Единая Россия» полиция возбудила уголовное дело. Оно, как сообщают источники СМИ, расследуется по статье о повреждении имущества путем поджога. «Следственные органы МВД возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога) после пожара в офисе регионального отделения „Единой России“», — сообщает со ссылкой на неназванные источники «Коммерсант-Прикамье». В ГУ МВД по Пермскому краю в беседе с URA.RU от комментариев воздержались. Пожар в офисе «Единой России» в Перми на улице Плеханова, 12 произошел в ночь с 23 на 24 октября. Первый замсекретаря регионального отделения партии Вячеслав Григорьев говорил, что месте ЧП обнаружены бутылки с неизвестной жидкостью, а на камеры видеонаблюдения попали два человека. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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