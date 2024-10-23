Пожар в офисе «Единой России» в Перми: информация к этому часу

В пермском офисе «Единой России» на улице Плеханова, 12 произошел пожар. В результате полностью выгорел кабинет организационного отдела исполкома. Пожар потушен, на месте работает следственная группа. Вся информация о ЧП к этому часу — в сбойке URA.RU.
Что произошло
Вечером 23 октября поступило сообщение о пожаре на улице Плеханова, 12. Горение происходило в одноэтажном пристрое к многоквартирному жилому дому. Огонь охватил 40 квадратных метров. На место происшествия для тушения пожара были направлены 43 специалиста и 11 единиц техники МЧС России.
Последствия
В результате пожара полностью выгорел кабинет организационного отдела исполкома. Пожар удалось локализовать и потушить в 00 часов 04 минуты.
Причины пожара
На установление деталей возникновения пожара понадобится время. По словам первого заместителя секретаря регионального отделения «Единой России» Вячеслава Григорьева, не исключен факт поджога. «Два человека попали на камеры. На месте обнаружены бутылки с неизвестной жидкостью», — сообщил он корреспонденту URA.RU.
Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СК по Пермскому краю. Ответ ожидается.
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