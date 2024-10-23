23 октября 2024

В Перми назвали район с самыми дешевыми современными квартирами

Квадратный метр в современных домах Перми стоит от 66 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые дома дешевле всего продают в Орджоникидзевском районе
Новые дома дешевле всего продают в Орджоникидзевском районе Фото:

В Перми самые дешевые квартиры в домах, которые построили с 2019 по 2024 годы, продают в Орджоникидзевском и Кировском районах. Здесь можно найти жилье по цене от 66 тысячи рублей за квадратный метр, рассказали URA.RU в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».

«Самые доступные варианты в домах возрастом до пяти лет на октябрь 2024 года, продаются в Орджоникидзевском районе. Цена за квадратный метр в жилом комплексе 2020 года постройки стартует от 66 тысячи рублей. А в Кировском районе цена на квартиру в жилом доме 2023 года постройки начинается от 89 тысяч рублей», — сообщили аналитики.

Самые дорогие квадратные метры в современных домах продают в Ленинском районе. Здесь цены стартуют от 111 тысяч рублей и доходят до 347 тысяч рублей. Так, в элитном жилом комплексе 2024 года постройки в центре города «квадрат» стоит от 216 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми доля современной жилой постройки составляет всего 1,6%. Этот показатель позволил городу занять только 12 место среди городов-миллионников по доле домов, которые сдали за последние пять лет.

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В Перми самые дешевые квартиры в домах, которые построили с 2019 по 2024 годы, продают в Орджоникидзевском и Кировском районах. Здесь можно найти жилье по цене от 66 тысячи рублей за квадратный метр, рассказали URA.RU в пресс-службе «Яндекс Недвижимости». «Самые доступные варианты в домах возрастом до пяти лет на октябрь 2024 года, продаются в Орджоникидзевском районе. Цена за квадратный метр в жилом комплексе 2020 года постройки стартует от 66 тысячи рублей. А в Кировском районе цена на квартиру в жилом доме 2023 года постройки начинается от 89 тысяч рублей», — сообщили аналитики. Самые дорогие квадратные метры в современных домах продают в Ленинском районе. Здесь цены стартуют от 111 тысяч рублей и доходят до 347 тысяч рублей. Так, в элитном жилом комплексе 2024 года постройки в центре города «квадрат» стоит от 216 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми доля современной жилой постройки составляет всего 1,6%. Этот показатель позволил городу занять только 12 место среди городов-миллионников по доле домов, которые сдали за последние пять лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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