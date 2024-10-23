23 октября 2024

Появились подробности стрельбы в высотке Екатеринбурга

Стрельбу в подъезде дома в Екатеринбурге открыл постовой войсковой части
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина охраняет войсковую часть и имеет лицензию на владение оружия Фото:

Стрельбу в подъезде девятиэтажки на улице Викулова вечером 23 октября открыл постовой войсковой части №98557 Екатеринбурга. Из травматического пистолета он несколько раз выстрелил в соседа. Подробности URA.RU сообщил источник.

«62-летний стрелок ведомственной охраны войсковой части около четырех раз выстрелил в 43-летнего мужчину из травматического оружия. Пули попали в живот и грудь и повредили легкое», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пожилой мужчина является вольнонаемным, а не военнослужащим.

Его оппонент, получивший ранения, работает охранником в детской спортивной школе, сейчас он в больнице. По предварительной информации, конфликт в доме № 46-А возник из-за шума, который не понравился стрелку. Его пистолет изъят, сам дебошир отправлен в СИЗО. Он признал вину, но заявил, что использовал пистолет для самообороны.

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Стрельбу в подъезде девятиэтажки на улице Викулова вечером 23 октября открыл постовой войсковой части №98557 Екатеринбурга. Из травматического пистолета он несколько раз выстрелил в соседа. Подробности URA.RU сообщил источник. «62-летний стрелок ведомственной охраны войсковой части около четырех раз выстрелил в 43-летнего мужчину из травматического оружия. Пули попали в живот и грудь и повредили легкое», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пожилой мужчина является вольнонаемным, а не военнослужащим. Его оппонент, получивший ранения, работает охранником в детской спортивной школе, сейчас он в больнице. По предварительной информации, конфликт в доме № 46-А возник из-за шума, который не понравился стрелку. Его пистолет изъят, сам дебошир отправлен в СИЗО. Он признал вину, но заявил, что использовал пистолет для самообороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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