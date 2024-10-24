В Москве задержан бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский. Он занимал ключевые позиции в министерстве в период с 1998 по 2004 годы. Об этом сообщает издание «Коммерсант».
«В Москве сотрудниками ФСБ задержан бывший заместитель министра энергетики Анатолий Яновский», — передает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Детали задержания и возможные причины пока остаются неясными. Ожидается, что следственные органы предоставят дополнительную информацию по обвинению после допроса.
Анатолий Яновский имел значительное влияние в энергетическом секторе России, начиная с 1998 года, когда он стал статс-секретарем — заместителем министра топлива и энергетики, и заканчивая 2004 годом, когда он оставил пост заместителя министра энергетики. После ухода из министерства в 2021 году Яновский перешел на работу в администрацию президента, где курировал комиссию по топливно-энергетическому комплексу.
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