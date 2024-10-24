В Москве задержан бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После допроса задержанному экс-замминистра энергетики Янковскому предъявят обвинение
После допроса задержанному экс-замминистра энергетики Янковскому предъявят обвинение Фото:

В Москве задержан бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский. Он занимал ключевые позиции в министерстве в период с 1998 по 2004 годы. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

«В Москве сотрудниками ФСБ задержан бывший заместитель министра энергетики Анатолий Яновский», — передает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Детали задержания и возможные причины пока остаются неясными. Ожидается, что следственные органы предоставят дополнительную информацию по обвинению после допроса.

Анатолий Яновский имел значительное влияние в энергетическом секторе России, начиная с 1998 года, когда он стал статс-секретарем — заместителем министра топлива и энергетики, и заканчивая 2004 годом, когда он оставил пост заместителя министра энергетики. После ухода из министерства в 2021 году Яновский перешел на работу в администрацию президента, где курировал комиссию по топливно-энергетическому комплексу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве задержан бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский. Он занимал ключевые позиции в министерстве в период с 1998 по 2004 годы. Об этом сообщает издание «Коммерсант». «В Москве сотрудниками ФСБ задержан бывший заместитель министра энергетики Анатолий Яновский», — передает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Детали задержания и возможные причины пока остаются неясными. Ожидается, что следственные органы предоставят дополнительную информацию по обвинению после допроса. Анатолий Яновский имел значительное влияние в энергетическом секторе России, начиная с 1998 года, когда он стал статс-секретарем — заместителем министра топлива и энергетики, и заканчивая 2004 годом, когда он оставил пост заместителя министра энергетики. После ухода из министерства в 2021 году Яновский перешел на работу в администрацию президента, где курировал комиссию по топливно-энергетическому комплексу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...