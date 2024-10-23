На заседании Законодательного собрания ЯНАО депутаты обсудили 39 вопросов и приняли 18 новых законов. Заседание парламентариев прошло 24 октября. О том, как изменится жизнь ямальцев — в материале URA.RU.
Жители малых населенных пунктов переедут в квартиры
Закон «О малых населенных пунктах», предполагающий господдержку жителям, добровольно решившим переселиться с депрессивных территорий, был принят депутатами. Теперь жители малых населенных пунктов смогут получить квартиры в городах и райцентрах. Чтобы жителям переехать в комфортное жилье, необходимо отсутствие минимум пяти пунктов из списка:
- централизованного электро-, водо- и теплоснабжения (нехватка каждого из предприятий считается как отдельный пункт);
- пунктов размещения твердых коммунальных отходов;
- пункта оказания первичной медицинской помощи;
- детских садов;
- школ;
- дорог, ведущих на муниципальные или региональные трассы.
В ходе заседания депутаты отметили, что при получении квартиры, ямальцы все равно смогут посещать свои дома. В первую очередь, как отмечают чиновники, этот закон — возможность, а не обязательство. «Он дает людям право выбора — оставаться в родном поселке, но с теми же трудностями, или переехать в более комфортное место, где есть работа, школа, больница и возможность улучшить свою жизнь», — сообщила депутат Наталия Фиголь корреспонденту агентства.
Жителям придется больше работать для назначения выплат и звания «Ветеран Ямала»
Депутаты повысили выслугу лет трудящимся в округе для получения так называемой «нееловской» надбавки. Чтобы мужчине получить звание ветерана необходимо отработать 30 календарных лет вместо 20, а женщине — 25 лет, ранее минимум стажа для них составлял 15 лет. Лицам из числа КМНС также придется больше работать: оленеводам, рыбакам и охотникам — 25 лет, а женщинам-чумработницам — 20 лет.
Закон вступил в силу в день опубликования. Как объяснили депутаты в ходе обсуждения законопроекта, подобное повышение даст престиж званию.
В окружном парламенте выбрали дату Дня многодетной семьи
В ЯНАО появился день многодетной семьи, его будут отмечать каждое третье воскресенье сентября. «Установление праздника будет способствовать укреплению института семьи, сохранению традиционных семейных ценностей и пропаганде многодетности», — заключила депутат Наталия Фиголь во время заседания.
«Большие дружные семьи — наша гордость, опора и жизненный ориентир. За последние 10 лет число многодетных семей на Ямале увеличилось в четыре раза — сейчас их больше 16 тысяч», — высказывался ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Список льготников расширили
Список лиц, имеющих право на получение льгот по оплате взносов на капитальный ремонт, был расширен. Жителям Ямала, которые уже пользуются правом на 50-процентную льготу, теперь будут в полном объеме компенсироваться взносы на капремонт после достижения 70-летнего возраста. Нововведение вступит в законную силу с первого января 2025 года.
Дополнительные ограничения продажи алкоголя
Парламентарии приняли решение ограничить продажу алкогольных напитков в барах и кафе, которые находятся в жилых домах и прилегающих к ним территориях. По новым правилам, алкоголь будет доступен к продаже только с 10:00 до 22:00. Исключение будет сделано только для ресторанов.
«Законопроектом предлагается установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и в его объектах, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях с 22:00 до 10:00. Исключением станут рестораны. Также предлагается установить, что требования к размещению и устройству сезонных залов обслуживания посетителей будут утверждаться постановлением окружного правительства», — прокомментировала Наталия Фиголь, депутат законодательного собрания ЯНАО во время заседания.
Какие законы еще приняли депутаты
- Правительство ЯНАО подписало дополнительное заключение с «Фондом развития территорий» об оказании дополнительной финансовой поддержки при расселении жителей аварийного жилья, признанное таковым с ноября 2017 года. За счет публично-правовой компании будут выданы средства на переселение граждан.
- Также комитету в области аквакультуры заксобрания округа повысили количество обязанностей. Помимо области рыболовства, депутатам теперь необходимо регулировать правовое пространство водных биоресурсов.
- Правительство ЯНАО обязали в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций оказывать помощь органам местного самоуправления в случае чрезвычайных ситуаций. Теперь они могут проводить аварийно-спасательные и неотложные мероприятия в населенных пунктах. Наводить общественный порядок правительственные службы могут и в случае недостаточно муниципальных сил оказать поддержку.
Ранее URA.RU сообщало о том, что ямальские парламентарии обсуждали в канун заседания. На повестке дня стояли вопросы с ТКО, ЖКХ и КМНС.
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