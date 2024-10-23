Парламентарии обсудили транспортную реформу в Челябинске

Депутаты законодательного собрания Челябинской области обсудили вопрос развития транспортной инфраструктуры и организации регулярных пассажирских перевозок в регионе. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе заксобрания.
«На заседании комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию депутаты обсудили вопрос о развитии транспортной инфраструктуры и организации регулярных пассажирских перевозок. Вопрос развития транспортной инфраструктуры в Челябинской области депутаты законодательного собрания держат на контроле», — сообщили URA.RU в пресс-службе заксобрания.
За девять месяцев 2024 года расходы на подпрограмму «Транспорт» составили более 2 441,3 миллиона рублей. Средства направили на организацию 263 маршрутов в муниципальных образованиях области. Также в Челябинске, Копейске и Сосновском районе организована работа 142 автобусных, девяти троллейбусных и 14 трамвайных маршрутов.
«Ведется работа по обновлению транспорта в рамках договоров льготного лизинга. Более 600 новых единиц техники в этом году планируется вывести на линию в Челябинской области», — рассказал заместитель председателя челябинского заксобрания Павел Шиляев.
Для Челябинска в этом году закуплено 12 низкопольных трамвайных вагонов, до конца года ожидается поставка еще 48 вагонов, закупленных ранее. Продолжается работа по строительству метротрама. По пяти этапам проектирования есть положительное заключение экспертизы, в работе еще пятнадцать, рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. В планах запустить метротрамвай до конца 2026 года.
Депутаты также подняли вопрос об интервалах движения общественного транспорта и функционировании выделенных полос в Челябинске. Автопарк обновлен, но нет достаточного количества водителей, чтобы вся новая техника выходила на линию, отметили парламентарии. «Многое еще предстоит сделать, чтобы общественный транспорт ходил чаще и быстрее», — подытожили собравшиеся.
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