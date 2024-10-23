В Коркино зарезали таксистку, в убийстве подозревают цыган

В Коркино (Челябинская область) зарезали таксистку. По словам источника URA.RU, ее труп нашли накануне у дома по улице Ватутина. В убийстве подозревают двоих местных цыган.
«Труп нашли вечером 23 октября у дома по улице Ватутина. На теле имелись следы криминала: несколько ножевых ранений. Убийц ищут», — рассказал URA.RU источник.
По его словам, последний вызов женщина совершала к местным цыганам. Именно их подозревают в совершении убийства. Ориентировки на двух молодых людей распространены в интернете.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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