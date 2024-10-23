23 октября 2024

В Коркино зарезали таксистку, в убийстве подозревают цыган

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
Женщине нанесли несколько ударов ножом Фото:

В Коркино (Челябинская область) зарезали таксистку. По словам источника URA.RU, ее труп нашли накануне у дома по улице Ватутина. В убийстве подозревают двоих местных цыган.

«Труп нашли вечером 23 октября у дома по улице Ватутина. На теле имелись следы криминала: несколько ножевых ранений. Убийц ищут», — рассказал URA.RU источник.

По его словам, последний вызов женщина совершала к местным цыганам. Именно их подозревают в совершении убийства. Ориентировки на двух молодых людей распространены в интернете.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Ориентировка на подозреваемых в убийстве женщины
Ориентировка на подозреваемых в убийстве женщины
Фото:

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В Коркино (Челябинская область) зарезали таксистку. По словам источника URA.RU, ее труп нашли накануне у дома по улице Ватутина. В убийстве подозревают двоих местных цыган. «Труп нашли вечером 23 октября у дома по улице Ватутина. На теле имелись следы криминала: несколько ножевых ранений. Убийц ищут», — рассказал URA.RU источник. По его словам, последний вызов женщина совершала к местным цыганам. Именно их подозревают в совершении убийства. Ориентировки на двух молодых людей распространены в интернете. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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