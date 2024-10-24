Северная Корея стала стратегическим партнером России

Госдума России ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Законопроект в нижнюю палату парламента внес президент России Владимир Путин.
«Госдума на пленарном заседании ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР», — сообщает РИА «Новости». Комитет по международным делам единогласно рекомендовал ратификацию. Решение было поддержано депутатами. Договор основывается на взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности, невмешательстве во внутренние дела и стремлении к многополярному миру.
Владимир Путин 15 октября предложил Госдуме ратифицировать бессрочный договор о стратегическом партнерстве с КНДР, подписанный 19 июня 2024 года в Пхеньяне. Договор включает военную помощь в случае агрессии против одной из сторон и предоставляет возможность приостановки его действия с уведомлением другой стороны, передает деловая газета «Взгляд».
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