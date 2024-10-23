23 октября 2024

Стала известна сумма выигрыша электромонтера из Перми после вычета налогов

Электромонтер из Перми заплатил налоги на 212 тысяч рублей за выигрыш в лотерею
© Служба новостей «URA.RU»
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После вычета налогов пермяк получил 1,4 млн рублей
После вычета налогов пермяк получил 1,4 млн рублей Фото:

Житель Пермского края Дмитрий Б., который стал обладателем суперприза государственной лотереи, получил выигрыш после вычета налогов. В пользу государства победитель заплатил более 200 тысяч рублей. Об этом URА.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«Выигрыш в государственную лотерею приравнивается к обычному доходу физического лица и облагается соответствующим налогом в зависимости от суммы приза. Любые выигрыши от 4 тысяч рублей до 5 млн рублей включительно облагаются налоговой ставкой в 13%. Таким образом, налог на выигрыш в 1,6 млн рублей составил 212,5 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что на руки пермяк получил 1,4 млн рублей. Обязательство по оплате налогов организаторы лотереи берут на себя. Также в пресс-службе «Столото» отметили, что, если победитель за год выиграл в лотереи не более 4 тысяч рублей, эта сумма не облагается налогом. А на призы свыше 5 млн рублей с суммы, превышающей 5 млн рублей, будет взят дополнительный налог в размере 15%.

Ранее URA.RU рассказало, что житель Пермского края Дмитрий выиграл в лотерею 1,6 млн рублей. Чтобы получить суперприз, мужчине понадобился один год.

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Житель Пермского края Дмитрий Б., который стал обладателем суперприза государственной лотереи, получил выигрыш после вычета налогов. В пользу государства победитель заплатил более 200 тысяч рублей. Об этом URА.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «Выигрыш в государственную лотерею приравнивается к обычному доходу физического лица и облагается соответствующим налогом в зависимости от суммы приза. Любые выигрыши от 4 тысяч рублей до 5 млн рублей включительно облагаются налоговой ставкой в 13%. Таким образом, налог на выигрыш в 1,6 млн рублей составил 212,5 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что на руки пермяк получил 1,4 млн рублей. Обязательство по оплате налогов организаторы лотереи берут на себя. Также в пресс-службе «Столото» отметили, что, если победитель за год выиграл в лотереи не более 4 тысяч рублей, эта сумма не облагается налогом. А на призы свыше 5 млн рублей с суммы, превышающей 5 млн рублей, будет взят дополнительный налог в размере 15%. Ранее URA.RU рассказало, что житель Пермского края Дмитрий выиграл в лотерею 1,6 млн рублей. Чтобы получить суперприз, мужчине понадобился один год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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