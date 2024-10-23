Пермяк Дмитрий выиграл суперприз лотереи — удача обогатила его на 1,6 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». Электромонтер из Перми шел к победе целый год.
«Дмитрий на протяжении года участвует в государственных лотереях. В ходе 116152-го тиража „Рапидо 2.0“ пермяк выиграл суперприз — 1 634 385 рублей. Дмитрий по профессии электромонтер. Свободное время победитель проводит с семьей и встречается с друзьями. Также в хорошую погоду пермяк любит ездить за город на рыбалку», — рассказали о счастливчике в «Столото».
Ранее URA.RU рассказывало, что в 2024 году 14 жителей Пермского края выиграли в различные государственные лотереи более 137 млн рублей. Самый крупный приз в размере 36,2 млн рублей пермяк получил в январе, купив билет за 50 рублей.
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