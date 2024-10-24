Десятки мегазвезд летят в Екатеринбург, но не ради фестиваля

В Екатеринбурге пройдут концерты Лолиты, Кадышевой и «Руки Вверх!»

24 октября 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Мари Краймбрери исполнит как лиричные хиты, так и танцевальные песни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Насыщенный на мероприятия месяц наступит в Екатеринбурге меньше чем через две недели. Своими сольными концертами и масштабными шоу горожан порадуют группа «Руки Вверх!», певицы Мари Краймбрери, Ани Лорак, Лолита, а также легенды — Гарик Сукачев, Надежда Кадышева и Вячеслав Бутусов. URA.RU собрало в одном месте все самые яркие выступления ноября. 1 ноября: Антон Беляев и Terr Maitz выйдут в сопровождении хора, оркестра и при участии звездных гостей. Оценить популярное шоу LAB, которое собирало многомиллионные просмотры на YouTube, можно в «МТС Live Холл».

выйдут в сопровождении хора, оркестра и при участии звездных гостей. Оценить популярное шоу LAB, которое собирало многомиллионные просмотры на YouTube, можно в «МТС Live Холл». 2 ноября: концерт «Кино. История этого мира» пройдет в «МТС Live Холл». Как обещают организаторы, поклонники услышат культовые песни вживую — без нового солиста и голограммы. Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров будут играть, а голос Виктора Цоя прозвучит из архивных записей.

пройдет в «МТС Live Холл». Как обещают организаторы, поклонники услышат культовые песни вживую — без нового солиста и голограммы. Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров будут играть, а голос Виктора Цоя прозвучит из архивных записей. 3 ноября: концерт известной на всю Россию уральской группы «Обе Две» в «Фабрике». Гостям обещают устроить специальное шоу с любимыми песнями.

в «Фабрике». Гостям обещают устроить специальное шоу с любимыми песнями. 3 ноября: Андрей Державин и группа «Сталкер» готовит шоу «Новое и лучшее». Спеть «Катя-Катерина, маков цвет…», «Не плачь, Алиса, ты стала взрослой…», «Чужая свадьба» можно будет, купив билет во Дворец культуры железнодорожников.

готовит шоу «Новое и лучшее». Спеть «Катя-Катерина, маков цвет…», «Не плачь, Алиса, ты стала взрослой…», «Чужая свадьба» можно будет, купив билет во Дворец культуры железнодорожников. 3 ноября: Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Зрителей ждет юбилейная программа из любимых хитов и редких песен в ККТ «Космос».

и группа «Орден Славы» сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Зрителей ждет юбилейная программа из любимых хитов и редких песен в ККТ «Космос». 5 ноября: перенесенный ранее концерт «Nella Musica Orchestra. Миры Миядзаки» все же состоится в ноябре. Со сцены «Космоса» прозвучат саундтреки из аниме: «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Порко Россо» и другие.

все же состоится в ноябре. Со сцены «Космоса» прозвучат саундтреки из аниме: «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Порко Россо» и другие. 6 ноября: смелый и резкий поп от певца Ramil’а . Исполнитель песен «Сияй», «Ау» и других хитов порадует поклонников концертом TeleClub.

. Исполнитель песен «Сияй», «Ау» и других хитов порадует поклонников концертом TeleClub. 8 ноября: легендарная группа «Алиса» устроит презентацию альбома «Гойда». Концерт пройдет на площадке TeleClub.

устроит презентацию альбома «Гойда». Концерт пройдет на площадке TeleClub. 8 ноября: Денис Дорохов и команда «Регионы» окутают зрителей доброжелательной атмосферой и искрометными шутками в «МТС Live Холл».

и команда «Регионы» окутают зрителей доброжелательной атмосферой и искрометными шутками в «МТС Live Холл». 9 ноября: от автора видеороликов до артиста с масштабными живыми концертами — все это о музыканте Xolidayboy . Эпатаж, ирония, броскость и яркие песни, среди которых «Пожары», «Let’s play», «Моя хулиганка» — все это будет в TeleClub.

. Эпатаж, ирония, броскость и яркие песни, среди которых «Пожары», «Let’s play», «Моя хулиганка» — все это будет в TeleClub. 9 ноября: участницы «Женского стендапа» едут в Екатеринбург, чтобы удивить публику тонким и временами циничным юмором, который никого не оставит равнодушным. Выступление пройдет в «МТС Live Холл».

едут в Екатеринбург, чтобы удивить публику тонким и временами циничным юмором, который никого не оставит равнодушным. Выступление пройдет в «МТС Live Холл». 13 ноября: еще одна икона стендап-сцены — Евгений Чебатков , он везет на Урал программу «При всем уважении». Стоит приготовиться: в выступлении будет много детских воспоминаний, историй из жизни, рассказов о музыке, литературе, странах, и все это без пошлости и мата. Встреча пройдет в «МТС Live Холл».

, он везет на Урал программу «При всем уважении». Стоит приготовиться: в выступлении будет много детских воспоминаний, историй из жизни, рассказов о музыке, литературе, странах, и все это без пошлости и мата. Встреча пройдет в «МТС Live Холл». 15 ноября: группа «Сурганова и Оркестр» готовится отметить 20 лет вместе с уральскими поклонниками. Юбилейный концерт проведут в ККТ «Космос».

готовится отметить 20 лет вместе с уральскими поклонниками. Юбилейный концерт проведут в ККТ «Космос». 16 ноября: заряжаться энергией советуют на концерте Гарика Сукачева . Насладиться песнями «Моя бабушка курит трубку», «Проруха судьба» и другими хитами можно в «МТС Live Холл».

. Насладиться песнями «Моя бабушка курит трубку», «Проруха судьба» и другими хитами можно в «МТС Live Холл». 17 ноября: одна из близких по духу Клаве Коке певиц — Мари Краймбрери — готова покорять слушателей лиричными, танцевальными и драйвовыми песнями в «МТС Live Холл».

— готова покорять слушателей лиричными, танцевальными и драйвовыми песнями в «МТС Live Холл». 18 ноября: большой сольный концерт Ани Лорак пройдет в «МТС Live Холл». Новая программа и аранжировки, световое оформление и диапазон голоса в четыре с половиной октавы обещают погрузить поклонников в гармонию музыки и красоты.

пройдет в «МТС Live Холл». Новая программа и аранжировки, световое оформление и диапазон голоса в четыре с половиной октавы обещают погрузить поклонников в гармонию музыки и красоты. 19 ноября: самый интеллигентный поп-идол 90-х, который участвует в дуэтах с рэперами, судит баттлы и ведет забавные соцсети Дмитрий Маликов везет шоу на Урал. Программа «Лучшее», где обязательно прозвучать песни «Ты одна, ты такая», «С чистого листа», «Звезда моя далекая», пройдет в ККТ «Космос».

везет шоу на Урал. Программа «Лучшее», где обязательно прозвучать песни «Ты одна, ты такая», «С чистого листа», «Звезда моя далекая», пройдет в ККТ «Космос». 22 ноября: Ирина Круг вместе с сыном Александром представит новую программу «Мы с тобой». Уникальный концерт про преемственность поколений и любовь — в «МТС Live Холл».

вместе с сыном Александром представит новую программу «Мы с тобой». Уникальный концерт про преемственность поколений и любовь — в «МТС Live Холл». 23 ноября: в TeleClub проведут «Дискотеку СССР» , где слушателям обещают яркие выступления артистов, но пока не уточняется, каких именно.

, где слушателям обещают яркие выступления артистов, но пока не уточняется, каких именно. 23 ноября: полюбившийся Imperial Orchestra подготовил трехчасовой концерт, на котором прозвучат саундтреки к фильмам «Дюна», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «Темный рыцарь» и многим другим. Выступление пройдет в «МТС Live Холл», попасть на шоу можно дважды — в один день проведут несколько концертов.

подготовил трехчасовой концерт, на котором прозвучат саундтреки к фильмам «Дюна», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «Темный рыцарь» и многим другим. Выступление пройдет в «МТС Live Холл», попасть на шоу можно дважды — в один день проведут несколько концертов. 23 ноября: Лариса Долина и ее неповторимый голос уральцы услышат в ККТ «Космос». Хиты, джаз, любовь, живой звук — все это ждет слушателей уже в следующем месяце.

и ее неповторимый голос уральцы услышат в ККТ «Космос». Хиты, джаз, любовь, живой звук — все это ждет слушателей уже в следующем месяце. 27 ноября: неповторимая Лолита раздаст энергию в «МТС Live Холл». Организаторы обещают зрителям, что вместе с певицей они будут петь, танцевать, смеяться и плакать — все сразу или по очереди.

раздаст энергию в «МТС Live Холл». Организаторы обещают зрителям, что вместе с певицей они будут петь, танцевать, смеяться и плакать — все сразу или по очереди. 28 ноября: Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо» едет радовать как старшее, так и молодое поколение в последний осенний месяц. Зажигательные песни про плывущий веночек вдоль ночной воды можно послушать в ККТ «Космос».

и ансамбль «Золотое кольцо» едет радовать как старшее, так и молодое поколение в последний осенний месяц. Зажигательные песни про плывущий веночек вдоль ночной воды можно послушать в ККТ «Космос». 28 ноября: Сосо Павлиашвили отправился в юбилейный тур и намерен выступить в Екатеринбурге. «Небо на ладони», «Радовать», «Носите женщин на руках», «Тост», «Ждет тебя грузин» и другие композиции прозвучат в «Фабрике».

отправился в юбилейный тур и намерен выступить в Екатеринбурге. «Небо на ладони», «Радовать», «Носите женщин на руках», «Тост», «Ждет тебя грузин» и другие композиции прозвучат в «Фабрике». 28 ноября: Анжелика Варум и Леонид Агутин проведут большой сольный концерт в «МТС Live Холл». Екатеринбуржцы услышат чувственные любимые песни в новых аранжировках и композиции в сопровождении группы «Эсперанто».

проведут большой сольный концерт в «МТС Live Холл». Екатеринбуржцы услышат чувственные любимые песни в новых аранжировках и композиции в сопровождении группы «Эсперанто». 29 ноября: осенний концерт Александра Розенбаума в «МТС Live Холл». От джаза и блюз-рока до шансона и «блатных» песен — все это уральцы услышат в конце ноября.

в «МТС Live Холл». От джаза и блюз-рока до шансона и «блатных» песен — все это уральцы услышат в конце ноября. 29 ноября: один из самых ярких артистов лейбла KAUFMAN MUSIC и уроженец Екатеринбурга Олег Майами везет шоу на родину. «Не вспоминай», «Громче города», «Мельница», «Убегай» — все это можно спеть в унисон с артистом в TeleClub.

везет шоу на родину. «Не вспоминай», «Громче города», «Мельница», «Убегай» — все это можно спеть в унисон с артистом в TeleClub. 29 ноября: ChipaChip и Ямыч из «Восточного Округа» готовят большую совместную программу и готовы порадовать фанатов хитами. Рэп-тусовка с раздачей автографов пройдет в «Фабрике».

готовят большую совместную программу и готовы порадовать фанатов хитами. Рэп-тусовка с раздачей автографов пройдет в «Фабрике». 30 ноября: легендарная группа «Руки Вверх!» и Сергей Жуков заведут толпу хитами «Крошка моя», «Он тебя целует», «18 мне уже». Мероприятие пройдет в «МТС Live Холл», поклонникам стоит поторопиться с покупкой билетов, их осталось не так много.

заведут толпу хитами «Крошка моя», «Он тебя целует», «18 мне уже». Мероприятие пройдет в «МТС Live Холл», поклонникам стоит поторопиться с покупкой билетов, их осталось не так много. 30 ноября: смешение поп-музыки 80-х и 90-х с современными трендами — все это можно сказать о стиле Коста Лакосты. Последний раз музыкант был в Екатеринбурге летом в качестве спецгостя на Дне молодежи. В этот раз артист планирует выступить на сцене TeleClub. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Насыщенный на мероприятия месяц наступит в Екатеринбурге меньше чем через две недели. Своими сольными концертами и масштабными шоу горожан порадуют группа «Руки Вверх!», певицы Мари Краймбрери, Ани Лорак, Лолита, а также легенды — Гарик Сукачев, Надежда Кадышева и Вячеслав Бутусов. URA.RU собрало в одном месте все самые яркие выступления ноября.