Жена задержанного экс-замглавы Минэнерго Яновского владела 11 квартирами

Жена задержанного экс-заместителя главы Минэнерго России Анатолия Яновского владела значительным количеством недвижимости, включая 11 квартир. Официальный годовой доход Анатолия Яновского составлял около 8 миллионов рублей, пишут telegram-каналы.
«Более богатая супруга Яновского ездила на BMW X4, а в 2019-м владела сразу 11 квартирами. Сейчас у нее Mercedes-Benz ML 300», — сообщает telegram-канал Shot. Отмечается, что доходы супруги Яновского в 10 раз превышали его собственные. Они составляли от 67 до 88 миллионов рублей.
Помимо квартир, семья Яновских обладала большим коттеджем в Новой Москве и земельным участком в поселении Воскресенское. В 2022 году бывший замминистра приобрел еще один участок в коттеджном поселке «Белый берег».
Ранее сообщалось, что в рамках расследования мошенничества в особо крупном размере следователи выдвинули обвинения против Яновского. Он подозревается в присвоении бюджетных средств, выделенных на программу по закрытию убыточных шахт в Кузбассе. Из дома задержанного была изъята техника и документация. Обыски проводятся по всем адресам, связанным с ним, передает МК.
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