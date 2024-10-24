Жена задержанного экс-замглавы Минэнерго Яновского владела 11 квартирами

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Супруга задержанного Яновского владела 11 квартирами, она получала в 10 раз больше, чем муж
Супруга задержанного Яновского владела 11 квартирами, она получала в 10 раз больше, чем муж Фото:

Жена задержанного экс-заместителя главы Минэнерго России Анатолия Яновского владела значительным количеством недвижимости, включая 11 квартир. Официальный годовой доход Анатолия Яновского составлял около 8 миллионов рублей, пишут telegram-каналы. 

«Более богатая супруга Яновского ездила на BMW X4, а в 2019-м владела сразу 11 квартирами. Сейчас у нее Mercedes-Benz ML 300», — сообщает telegram-канал Shot. Отмечается, что доходы супруги Яновского в 10 раз превышали его собственные. Они составляли от 67 до 88 миллионов рублей. 

Помимо квартир, семья Яновских обладала большим коттеджем в Новой Москве и земельным участком в поселении Воскресенское. В 2022 году бывший замминистра приобрел еще один участок в коттеджном поселке «Белый берег».

Ранее сообщалось, что в рамках расследования мошенничества в особо крупном размере следователи выдвинули обвинения против Яновского. Он подозревается в присвоении бюджетных средств, выделенных на программу по закрытию убыточных шахт в Кузбассе. Из дома задержанного была изъята техника и документация. Обыски проводятся по всем адресам, связанным с ним, передает МК.

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Жена задержанного экс-заместителя главы Минэнерго России Анатолия Яновского владела значительным количеством недвижимости, включая 11 квартир. Официальный годовой доход Анатолия Яновского составлял около 8 миллионов рублей, пишут telegram-каналы.  «Более богатая супруга Яновского ездила на BMW X4, а в 2019-м владела сразу 11 квартирами. Сейчас у нее Mercedes-Benz ML 300», — сообщает telegram-канал Shot. Отмечается, что доходы супруги Яновского в 10 раз превышали его собственные. Они составляли от 67 до 88 миллионов рублей.  Помимо квартир, семья Яновских обладала большим коттеджем в Новой Москве и земельным участком в поселении Воскресенское. В 2022 году бывший замминистра приобрел еще один участок в коттеджном поселке «Белый берег». Ранее сообщалось, что в рамках расследования мошенничества в особо крупном размере следователи выдвинули обвинения против Яновского. Он подозревается в присвоении бюджетных средств, выделенных на программу по закрытию убыточных шахт в Кузбассе. Из дома задержанного была изъята техника и документация. Обыски проводятся по всем адресам, связанным с ним, передает МК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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