В думе ХМАО поддержали проект по переработке старых шин в дизельное топливо

Депутаты думы ХМАО в первом чтении поддержали проект производства дизельного топлива из старых автомобильных покрышек, огромные свалки из которых стали для региона острой экологической проблемой. За проект проголосовали 29 депутатов из 34. Инвестиционный проект разработан компанией «КомТрансАвто» и ранее его одобрил и взял на личный контроль губернатор ХМАО Руслан Кухарук.
«Комитет по охране окружающей среды принял решение поддержать этот проект. Все вопросы, которые сейчас задают коллеги, обсуждались на комитете, на фракции. Установка сегодня смонтирована уже и скоро будет готова к работе. Я хочу сказать, что производства подобных установок будут организованы по всей России. На все вопросы мы получили ответы, в том числе когда я ездил на производство. Поэтому я прошу коллег поддержать этот проект», — высказался на заседании думы ХМАО глава комитета по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Великий.
Строящийся в рамках проекта завод по переработке покрышек методом низкотемпературного пиролиза в Нижневартовске станет первым в России предприятием, на котором применяется эта современная и экологичная технология. Суть в том, что с помощью особой установке на заводе из отходов получают ценные продукты. Инновационная технология обеспечивает разложение покрышек при температурах 200-600 градусов Цельсия без доступа кислорода. На выходе получаются полезные продукты — дизельное топливо и пеллеты.
Его работа не только поможет ликвидировать полигоны шин в регионе, в частности огромные свалки в Нижневартовске и в Нефтеюганске, но и позволит создать новые рабочие места. Финансовую поддержку проекту окажет Фонд развития Югры по программе «Производство».
Ранее объект лично оценили депутаты окружной думы Сергей Великий и Владимир Зиновьев. Они отметили высокий уровень используемого на заводе оборудования, а также выразили надежду на скорый запуск установки по переработке покрышек.
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