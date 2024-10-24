Девушка из Петербурга потребовала у Disney 60 млрд за плагиат

Косплеер Олеся из Петербурга подала в суд на Disney, требуя 60 миллиардов рублей за плагиат. Она утверждает, что голливудская студия украла ее образ готичной злодейки.
«Disney, по мнению девушки, украл у нее образ „Малефисенты“. Теперь она ждет 60 миллиардов рублей, так как якобы придумала этот образ первой», — пишет telegram-канал Mash.
Олеся, которая является косплеером с более чем десятилетним стажем, считает, что ее работы вдохновили создателей «Малефисенты». Несмотря на ее жалобы и запрос на 60 миллиардов рублей, суд не нашел доказательств плагиата и отказал в иске.
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