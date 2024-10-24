Девушка из Петербурга потребовала у Disney 60 млрд за плагиат

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Суд не нашел доказательств плагиата, пишет Mash
Суд не нашел доказательств плагиата, пишет Mash Фото:

Косплеер Олеся из Петербурга подала в суд на Disney, требуя 60 миллиардов рублей за плагиат. Она утверждает, что голливудская студия украла ее образ готичной злодейки.

«Disney, по мнению девушки, украл у нее образ „Малефисенты“. Теперь она ждет 60 миллиардов рублей, так как якобы придумала этот образ первой», — пишет telegram-канал Mash.

Олеся, которая является косплеером с более чем десятилетним стажем, считает, что ее работы вдохновили создателей «Малефисенты». Несмотря на ее жалобы и запрос на 60 миллиардов рублей, суд не нашел доказательств плагиата и отказал в иске. 

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Косплеер Олеся из Петербурга подала в суд на Disney, требуя 60 миллиардов рублей за плагиат. Она утверждает, что голливудская студия украла ее образ готичной злодейки. «Disney, по мнению девушки, украл у нее образ „Малефисенты“. Теперь она ждет 60 миллиардов рублей, так как якобы придумала этот образ первой», — пишет telegram-канал Mash. Олеся, которая является косплеером с более чем десятилетним стажем, считает, что ее работы вдохновили создателей «Малефисенты». Несмотря на ее жалобы и запрос на 60 миллиардов рублей, суд не нашел доказательств плагиата и отказал в иске. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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