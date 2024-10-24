Спустя 30 лет в Екатеринбурге раскрыли убийство двух девочек-подростков. Фото

В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в убийстве двух девочек в 1994 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Возможно, в деле о жестоком убийстве детей спустя 30 лет поставят точку Фото:

В Екатеринбурге задержаны два мужчины, подозреваемые в убийстве двух девочек-подростков в 1994 году. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал администрации города. Информацию подтвердил источник URA.RU и добавил, что один из них собирался скрыться за границей.

«В Екатеринбурге раскрыто изнасилование и убийство двух 13-летних девочек-подростков, совершенное в середине 1994 года. Злодеев задержали вчера, 23 октября, то есть спустя более чем 30 лет. Сейчас они в ИВС УВД Екатеринбурга, дают показания», — говорится в посте.

Две 13-летние девочки были найдены в 1994-м в реке недалеко от здания тубдиспансера (сейчас там рядом элитный поселок Карасьеозерский). На телах подростков имелись следы изнасилования, удушения и множество колото-резаных ран. Тогда подозрение пало на двух 18-летних парней. В машине одного из них — сына обеспеченных родителей — нашли улики: кровь и окровавленную одежду. На трупах девочек были найдены биологические следы подозреваемых. Несмотря на это парни так и не понесли наказания, оставшись на свободе.

«В наши дни один из задержанных — некто Шевнин — стал состоятельным человеком и успешным бизнесменом, владеющим салоном красоты и магазином одежды, а также недвижимостью и дорогими машинами. Друг Шевнина Кузнецов, говорят, с тех пор катился по наклонной и на зоне пробыл почти половину жизни», — сказано в сообщении.

Источник агентства подтвердил информацию. Собеседник сказал, что один из задержанных подозревал о том, что на его след спустя годы вышли силовики. «Он готовил загранспаспорта и намеревался переехать жить в Турцию», — объяснил инсайдер. В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария по теме.

Подозреваемый Кузнецов (в темных очках) в 1990-е годы
Подозреваемый Кузнецов (в темных очках) в 1990-е годы
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Он же спустя несколько лет
Он же спустя несколько лет
Фото:
Подозреваемый Шевнин
Подозреваемый Шевнин
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В Екатеринбурге задержаны два мужчины, подозреваемые в убийстве двух девочек-подростков в 1994 году. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал администрации города. Информацию подтвердил источник URA.RU и добавил, что один из них собирался скрыться за границей. «В Екатеринбурге раскрыто изнасилование и убийство двух 13-летних девочек-подростков, совершенное в середине 1994 года. Злодеев задержали вчера, 23 октября, то есть спустя более чем 30 лет. Сейчас они в ИВС УВД Екатеринбурга, дают показания», — говорится в посте. Две 13-летние девочки были найдены в 1994-м в реке недалеко от здания тубдиспансера (сейчас там рядом элитный поселок Карасьеозерский). На телах подростков имелись следы изнасилования, удушения и множество колото-резаных ран. Тогда подозрение пало на двух 18-летних парней. В машине одного из них — сына обеспеченных родителей — нашли улики: кровь и окровавленную одежду. На трупах девочек были найдены биологические следы подозреваемых. Несмотря на это парни так и не понесли наказания, оставшись на свободе. «В наши дни один из задержанных — некто Шевнин — стал состоятельным человеком и успешным бизнесменом, владеющим салоном красоты и магазином одежды, а также недвижимостью и дорогими машинами. Друг Шевнина Кузнецов, говорят, с тех пор катился по наклонной и на зоне пробыл почти половину жизни», — сказано в сообщении. Источник агентства подтвердил информацию. Собеседник сказал, что один из задержанных подозревал о том, что на его след спустя годы вышли силовики. «Он готовил загранспаспорта и намеревался переехать жить в Турцию», — объяснил инсайдер. В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария по теме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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