Глава Пермского муниципального округа уходит из-за претензий краевых властей

Руководитель Пермского муниципального округа Владимир Цветов уходит в отставку. По данным СМИ, это может произойти до конца года, а в преемники метит один из действующих заместителей главы Перми.
«Пермский муниципальный округ до конца года может сменить руководителя. Возглавить округ в статусе и.о. может один из действующих замов главы администрации города Перми», — пишет портал «В курсе.ру» со ссылкой на источники.
Собеседники URA.RU в политэлитах региона подтвердили эту информацию. По их данным, у краевых властей накопилось много претензий к работе Цветова. «Много вопросов по имущественной и земельной политике, есть проблемы со стройками», — отметил один из них. Другой инсайдер говорит, что Цветов начал демонстрировать самостоятельное поведение и часто спорил с установками из внутрипола и правительства. Поэтому его решили заменить на более лояльного человека. На звонок корреспондента URA.RU Цветов не ответил. Агентство направило запрос в администрацию губернатора.
В начале октября, как рассказывало URA.RU, глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил провести проверку действий чиновников округа. Претензии касались земельного контроля на территории, а причиной послужил пожар на нефтебазе в Осенцах, который произошел в ночь на 4 октября.
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