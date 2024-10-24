Глава Пермского муниципального округа уходит из-за претензий краевых властей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Цветов может лишиться поста до конца года
Владимир Цветов может лишиться поста до конца года Фото:

Руководитель Пермского муниципального округа Владимир Цветов уходит в отставку. По данным СМИ, это может произойти до конца года, а в преемники метит один из действующих заместителей главы Перми.

«Пермский муниципальный округ до конца года может сменить руководителя. Возглавить округ в статусе и.о. может один из действующих замов главы администрации города Перми», — пишет портал «В курсе.ру» со ссылкой на источники. 

Собеседники URA.RU в политэлитах региона подтвердили эту информацию. По их данным, у краевых властей накопилось много претензий к работе Цветова. «Много вопросов по имущественной и земельной политике, есть проблемы со стройками», — отметил один из них. Другой инсайдер говорит, что Цветов начал демонстрировать самостоятельное поведение и часто спорил с установками из внутрипола и правительства. Поэтому его решили заменить на более лояльного человека. На звонок корреспондента URA.RU Цветов не ответил. Агентство направило запрос в администрацию губернатора. 

В начале октября, как рассказывало URA.RU, глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил провести проверку действий чиновников округа. Претензии касались земельного контроля на территории, а причиной послужил пожар на нефтебазе в Осенцах, который произошел в ночь на 4 октября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководитель Пермского муниципального округа Владимир Цветов уходит в отставку. По данным СМИ, это может произойти до конца года, а в преемники метит один из действующих заместителей главы Перми. «Пермский муниципальный округ до конца года может сменить руководителя. Возглавить округ в статусе и.о. может один из действующих замов главы администрации города Перми», — пишет портал «В курсе.ру» со ссылкой на источники.  Собеседники URA.RU в политэлитах региона подтвердили эту информацию. По их данным, у краевых властей накопилось много претензий к работе Цветова. «Много вопросов по имущественной и земельной политике, есть проблемы со стройками», — отметил один из них. Другой инсайдер говорит, что Цветов начал демонстрировать самостоятельное поведение и часто спорил с установками из внутрипола и правительства. Поэтому его решили заменить на более лояльного человека. На звонок корреспондента URA.RU Цветов не ответил. Агентство направило запрос в администрацию губернатора.  В начале октября, как рассказывало URA.RU, глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил провести проверку действий чиновников округа. Претензии касались земельного контроля на территории, а причиной послужил пожар на нефтебазе в Осенцах, который произошел в ночь на 4 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...