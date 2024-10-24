У челябинцев на 22% вырос спрос на подержанные автомобили

В Челябинской области спрос на автомобили с пробегом вырос на 21,7%. При этом число предложений о продаже подержанных машин увеличилось на 21,2% . Особенно выросло предложение на авто марки Лада, Kia, и Hyundai. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе «Авито Авито».
«Спрос на автомобили с пробегом в Челябинской области в третьем квартале 2024 года вырос на 21,7% по сравнению со вторым кварталом 2024 года. При этом предложение на авто с пробегом от дилеров в Челябинской области выросло на 21,2% год к году, а в сравнении со вторым кварталом этого года — на 9%. На первом месте по количеству объявлений оказалась марка ВАЗ (LADA) (18,2%), на втором — Kia (12,9%), на третьем — Hyundai (8,7%)», — сообщил в пресс-службе.
Также в регионе на 16,5% выросло число предложений о продаже бренда Toyota. Что касается спроса, то самым востребованным автомобилем с пробегом стала Лада, на долю которой пришлось 16,2% от общего спроса. Также в топ-5 самых популярных в регионе автомобилей входят Kia (11,7%), Hyundai (8,9%), Toyota (8%) и Renault (5,3%).
Стоимость самой популярной в регионе марки автомобиля — ВАЗ (LADA) Granta, на которую приходится 4% спроса, в среднем составила 689 тысяч рублей. На втором месте по популярности — Hyundai Solaris с долей спроса 3,8%. Автомобиль этой марки можно купить за 1 миллион 50 тысяч рублей.
На третьем месте по спросу — Kia Rio c 3% спроса. Стоимость машины на данный момент в среднем составляет 1 миллион 87 тысяч рублей. Четвертую строку заняла ВАЗ (LADA) Vesta, которой досталось 2,5% от спроса. Средняя стоимость авто сейчас — 1 миллион 50 тысяч рублей. На пятом месте — Toyota Camry (2,4%) со средним ценником в два миллиона 370 тысяч рублей.
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