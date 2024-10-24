Власти займутся «самой проблемной» дорогой Тюмени

В центре Тюмени расширят дорогу в 2026 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт: дороги, транспорт, студенты. Тюмень, транспорт, дорога, автомобили, развязка, улица запольная
Работы проведут в 2026 году Фото:

В Тюмени улицу Запольную, которую местные жители прозвали самой проблемной в городе, расширят до шести полос. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы проведут в 2026 году.

«Проект на реконструкцию улицы Запольная от Мориса Тореза до Грибоедова разработан. Объект достаточно сложный, поэтому необходимо время на его реализацию. Ориентировочные сроки выполнения работ — 2026 год», — рассказали в администрации.

В социальных сетях жители прозвали улицу самым проблемным местом в городе. О расширении дороги жители просили неоднократно.

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В Тюмени улицу Запольную, которую местные жители прозвали самой проблемной в городе, расширят до шести полос. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы проведут в 2026 году. «Проект на реконструкцию улицы Запольная от Мориса Тореза до Грибоедова разработан. Объект достаточно сложный, поэтому необходимо время на его реализацию. Ориентировочные сроки выполнения работ — 2026 год», — рассказали в администрации. В социальных сетях жители прозвали улицу самым проблемным местом в городе. О расширении дороги жители просили неоднократно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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