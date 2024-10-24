Власти займутся «самой проблемной» дорогой Тюмени

В центре Тюмени расширят дорогу в 2026 году

24 октября 2024 в 20:03 Размер текста - 17 +

Работы проведут в 2026 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени улицу Запольную, которую местные жители прозвали самой проблемной в городе, расширят до шести полос. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы проведут в 2026 году. «Проект на реконструкцию улицы Запольная от Мориса Тореза до Грибоедова разработан. Объект достаточно сложный, поэтому необходимо время на его реализацию. Ориентировочные сроки выполнения работ — 2026 год», — рассказали в администрации. В социальных сетях жители прозвали улицу самым проблемным местом в городе. О расширении дороги жители просили неоднократно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени улицу Запольную, которую местные жители прозвали самой проблемной в городе, расширят до шести полос. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы проведут в 2026 году. «Проект на реконструкцию улицы Запольная от Мориса Тореза до Грибоедова разработан. Объект достаточно сложный, поэтому необходимо время на его реализацию. Ориентировочные сроки выполнения работ — 2026 год», — рассказали в администрации. В социальных сетях жители прозвали улицу самым проблемным местом в городе. О расширении дороги жители просили неоднократно.