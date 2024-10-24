«Ашан» планирует продать свои филиалы в России

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Разное. Москва, ашан
Компания работала на рынке России 20 лет Фото:
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Французский ритейлер Auchan собирается продать свои филиалы в России. Уже выбраны потенциальные покупатели. Об этом сообщает Le Figaro.

«С момента начала конфликта на Украине Auchan, принадлежащий семье Мюлье, отказывался покидать Россию, на которую он делал ставку в течение 20 лет… Россия была одним из его будущих рынков, наряду с Китаем. Но для „Ашана“ становится невозможным продолжать работу, соблюдая 18 наборов санкций, введенных ЕС», — пишет издание.

По данным газеты, за последние два года компания получила около десяти заявлений о заинтересованности в ее сети из 230 магазинов в России. Теперь владельцы «Ашана» остановили выбор на двух потенциальных покупателях. Кто они — не разглашается.

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Французский ритейлер Auchan собирается продать свои филиалы в России. Уже выбраны потенциальные покупатели. Об этом сообщает Le Figaro. «С момента начала конфликта на Украине Auchan, принадлежащий семье Мюлье, отказывался покидать Россию, на которую он делал ставку в течение 20 лет… Россия была одним из его будущих рынков, наряду с Китаем. Но для „Ашана“ становится невозможным продолжать работу, соблюдая 18 наборов санкций, введенных ЕС», — пишет издание. По данным газеты, за последние два года компания получила около десяти заявлений о заинтересованности в ее сети из 230 магазинов в России. Теперь владельцы «Ашана» остановили выбор на двух потенциальных покупателях. Кто они — не разглашается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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