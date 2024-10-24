«Ашан» планирует продать свои филиалы в России

24 октября 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Компания работала на рынке России 20 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Французский ритейлер Auchan собирается продать свои филиалы в России. Уже выбраны потенциальные покупатели. Об этом сообщает Le Figaro. «С момента начала конфликта на Украине Auchan, принадлежащий семье Мюлье, отказывался покидать Россию, на которую он делал ставку в течение 20 лет… Россия была одним из его будущих рынков, наряду с Китаем. Но для „Ашана“ становится невозможным продолжать работу, соблюдая 18 наборов санкций, введенных ЕС», — пишет издание. По данным газеты, за последние два года компания получила около десяти заявлений о заинтересованности в ее сети из 230 магазинов в России. Теперь владельцы «Ашана» остановили выбор на двух потенциальных покупателях. Кто они — не разглашается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Французский ритейлер Auchan собирается продать свои филиалы в России. Уже выбраны потенциальные покупатели. Об этом сообщает Le Figaro. «С момента начала конфликта на Украине Auchan, принадлежащий семье Мюлье, отказывался покидать Россию, на которую он делал ставку в течение 20 лет… Россия была одним из его будущих рынков, наряду с Китаем. Но для „Ашана“ становится невозможным продолжать работу, соблюдая 18 наборов санкций, введенных ЕС», — пишет издание. По данным газеты, за последние два года компания получила около десяти заявлений о заинтересованности в ее сети из 230 магазинов в России. Теперь владельцы «Ашана» остановили выбор на двух потенциальных покупателях. Кто они — не разглашается.