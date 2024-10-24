«Ашан» планирует продать свои филиалы в России

Французский ритейлер Auchan собирается продать свои филиалы в России. Уже выбраны потенциальные покупатели. Об этом сообщает Le Figaro.
«С момента начала конфликта на Украине Auchan, принадлежащий семье Мюлье, отказывался покидать Россию, на которую он делал ставку в течение 20 лет… Россия была одним из его будущих рынков, наряду с Китаем. Но для „Ашана“ становится невозможным продолжать работу, соблюдая 18 наборов санкций, введенных ЕС», —
По данным газеты, за последние два года компания получила около десяти заявлений о заинтересованности в ее сети из 230 магазинов в России. Теперь владельцы «Ашана» остановили выбор на двух потенциальных покупателях. Кто они — не разглашается.
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