В Перми скончался российский религиовед Матвей Писманик

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Похоронят ученого на Северном кладбище
Похоронят ученого на Северном кладбище Фото:

Российский религиовед, профессор Матвей Писманик умер в Перми на 95 году жизни. Об этом сообщили в Пермском государственном институте культуры, где он работал на кафедре культурологии с 2008 года.

«Пермский государственный институт культуры с глубокой скорбью сообщает, что 24 октября на 95-м году жизни скончался профессор, доктор философских наук, профессор кафедры культурологии и философии Матвей Григорьевич Писманик. Коллектив института выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Матвея Григорьевича. Благодарность за его труды и светлая память навсегда останется в наших умах и сердцах», — говорится на сайте вуза.

Матвей Писманик — автор более двухсот научных и учебных работ. Под его руководством проводились крупные социологические исследования. Например, анализировались религиозные процессы в Прикамье, изучались вопросы эволюции и социальной адаптации «новых религий», поднимались проблемы государственно-конфессиональных отношений.

Церемония прощания с ученым пройдет 26 октября в Большом ритуальном на ул. Старцева, 61. Похоронят его на Северном кладбище.

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Российский религиовед, профессор Матвей Писманик умер в Перми на 95 году жизни. Об этом сообщили в Пермском государственном институте культуры, где он работал на кафедре культурологии с 2008 года. «Пермский государственный институт культуры с глубокой скорбью сообщает, что 24 октября на 95-м году жизни скончался профессор, доктор философских наук, профессор кафедры культурологии и философии Матвей Григорьевич Писманик. Коллектив института выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Матвея Григорьевича. Благодарность за его труды и светлая память навсегда останется в наших умах и сердцах», — говорится на сайте вуза. Матвей Писманик — автор более двухсот научных и учебных работ. Под его руководством проводились крупные социологические исследования. Например, анализировались религиозные процессы в Прикамье, изучались вопросы эволюции и социальной адаптации «новых религий», поднимались проблемы государственно-конфессиональных отношений. Церемония прощания с ученым пройдет 26 октября в Большом ритуальном на ул. Старцева, 61. Похоронят его на Северном кладбище.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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