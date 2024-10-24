В Перми скончался российский религиовед Матвей Писманик

Российский религиовед, профессор Матвей Писманик умер в Перми на 95 году жизни. Об этом сообщили в Пермском государственном институте культуры, где он работал на кафедре культурологии с 2008 года.
«Пермский государственный институт культуры с глубокой скорбью сообщает, что 24 октября на 95-м году жизни скончался профессор, доктор философских наук, профессор кафедры культурологии и философии Матвей Григорьевич Писманик. Коллектив института выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Матвея Григорьевича. Благодарность за его труды и светлая память навсегда останется в наших умах и сердцах», — говорится на сайте вуза.
Матвей Писманик — автор более двухсот научных и учебных работ. Под его руководством проводились крупные социологические исследования. Например, анализировались религиозные процессы в Прикамье, изучались вопросы эволюции и социальной адаптации «новых религий», поднимались проблемы государственно-конфессиональных отношений.
Церемония прощания с ученым пройдет 26 октября в Большом ритуальном на ул. Старцева, 61. Похоронят его на Северном кладбище.
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