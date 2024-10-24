В Пласте бизнесмен покончил с собой

Мужчина покончил с собой возле своего магазина
В Пласте (Челябинская область) местный бизнесмен покончил с собой. Об этом URA.RU рассказали местные жители.
«Мужчина владел магазином автозапчастей. Во дворе здания, где располагался магазин его и нашли. Он был уже мертвым, покончил с собой», — рассказали URA.RU жители.
По данным URA.RU, мужчине было 49 лет. Причины, толкнувшие его на суицид, неизвестны.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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