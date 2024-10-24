В Пласте бизнесмен покончил с собой

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Последствия взрыва газового баллона в доме № 32 на улице Циолковского. Екатеринбург, пластиковые окна, лента ограждения, последствия взрыва, взрыв
Мужчина покончил с собой возле своего магазина Фото:

В Пласте (Челябинская область) местный бизнесмен покончил с собой. Об этом URA.RU рассказали местные жители.

«Мужчина владел магазином автозапчастей. Во дворе здания, где располагался магазин его и нашли. Он был уже мертвым, покончил с собой», — рассказали URA.RU жители.

По данным URA.RU, мужчине было 49 лет. Причины, толкнувшие его на суицид, неизвестны.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Пласте (Челябинская область) местный бизнесмен покончил с собой. Об этом URA.RU рассказали местные жители. «Мужчина владел магазином автозапчастей. Во дворе здания, где располагался магазин его и нашли. Он был уже мертвым, покончил с собой», — рассказали URA.RU жители. По данным URA.RU, мужчине было 49 лет. Причины, толкнувшие его на суицид, неизвестны. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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