«Может закончиться хирургией»: диетолог рассказала, кому нельзя сливочное масло

Сливочное масло порой бывает незаменимым на кухне. И картошку пожарить на нем можно, и просто на хлеб намазать — вот уже и бутерброд готов. Но при этом мало кто задумывается о том, насколько сливочное масло опасно для здоровья. Диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, Исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала URA.RU, что будет, если особенно сильно налегать на сливочное масло.
Чем опасно сливочное масло
Одна из главных проблем сливочного масла в том, что в нем содержится очень много насыщенных жиров, которые негативно влияют на наше здоровье. Если злоупотреблять сливочным маслом — то значительно вырастет риск сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала диетолог.
«Американское исследование кардиологической ассоциации показало, что снижение потребления насыщенных жиров, и в том числе замена их на ненасыщенные жиры — например, орехи и оливковое масло, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17%», — подчеркнула Нурия Дианова. «Кроме того, сливочное масло содержит трансжиры от двух до семи процентов, это достаточно много по сравнению с растительными альтернативами».
Трансжиры в масле повышают уровень плохого холестерина. Его избыток в организме может привести к развитию заболевания атеросклероза, которое часто становится причиной инсульта и инфаркта.
Помимо этого, сливочное масло оказывает нагрузку на печень, желчный пузырь и поджелудочную железу — особенно, если люди едят сливочное масло вместе с другими высококалорийными продуктами. В итоге удар приходится на весь желудочно-кишечный тракт.
«В большинстве случаев, это приводит к обострению заболеваний печени: жирового гепатоза и жирового стеатогепатита», — рассказала Нурия Дианова. «Также сливочное масло — провокатор к отхождению камней и возникновению желчной колики. Это может заканчиваться хирургическими историями. От того, что люди переели бутерброды со сливочным маслом и сыром — потом им могут просто удалить желчный пузырь».
В конце концов, сливочное масло — это высококалорийный продукт, который сильно влияет на развитие ожирения, добавила Нурия Дианова. Если человек чрезмерно потребляет сливочное масло, то лишние килограммы появятся незамедлительно.
«Соответственно, если ожирение растет — это увеличивает все остальные заболевания автоматически», — отметила Нурия Дианова. «Поэтому сливочное масло и с этой позиции тоже небезопасно».
Кому нельзя есть сливочное масло
Нурия Дианова советует отказаться от сливочного масла в первую очередь страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний. Людям с атеросклерозом, гипертонией, нарушением ритма сердца, холестеринового обмена — этот продукт лучше убрать из рациона.
«Вторая группа — люди с ожирением и метаболическим синдромом. Они должны есть очень мало масла просто потому, что оно в том числе усугубляет инсулинорезистентность, которая уже присутствует у половины таких пациентов», — объяснила Нурия Дианова. «Когда есть невосприимчивость собственного инсулина, насыщенные жиры лишь усугубляют это».
Также от сливочного масла стоит отказаться людям с заболеваниями печени и поджелудочной железы. «Сливочное масло — это жир, это симулятор желчеоттока. Соответственно, его употребление может приводить к панкреатиту», — добавила диетолог.
Если у человека нет никаких проблем со здоровьем, но он все равно чувствует себя плохо из-за сливочного масла — возможно, дело в непереносимостью лактозы, отметила Нурия Дианова. Эта проблема встречается крайне редко, но если вы с ней столкнулись — от масла тоже лучше отказаться.
Безопасная норма сливочного масла
У экспертов нет единого мнения по поводу того, сколько сливочного масла можно есть без угрозы для здоровья в день. ВОЗ рекомендует употреблять примерно 22 грамма насыщенных жиров при суточной норме в 2000 ккал — при подсчете получается примерно 30 грамм или две столовые ложки масла в день. Другое исследование, проведенное в 2018 году доказало, что 14 грамм масла в день — безопасная суточная норма масла, которая не вызовет развития сердечно-сосудистых заболеваний.
По мнению диетолога, 14 грамм сливочного масла — приемлемая суточная норма, которая не приведет к проблемам со здоровьем. При этом существуют нормы, которые поддержали многие страны евросоюза — Нурия Дианова считает их наиболее полезными для здоровья.
«Они советуют использовать сливочное масло или маргарин не более одной столовой ложки в день, а основное предпочтение отдавать растительному маслу — примерно 20-30 грамм или 2-3 столовые ложки в день. Это самые идеальные рекомендации с точки зрения баланса», — заключила Нурия Дианова.
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