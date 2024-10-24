Пьяный мигрант до смерти избил 78-летнюю писательницу Раису Кирсанову

24 октября 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

Злоумышленник Акылбек, приехавший из Киргизии, проник в квартиру пенсионерки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Москве зверски убита 78-летняя писательница Раиса Кирсанова. Злоумышленник Акылбек, приехавший из Киргизии, проник в квартиру пенсионерки избил ее до смерти. «Пьяный гражданин Киргизии… отправился гулять по подъездам домов на Открытом шоссе… Квартира Кирсановой оказалась не заперта», — передает ИА Regnum. Мигрант жестоко избил пенсионерку, а потом лег спать в ее квартире. Полицейские, вызванные соседями, услышавшими шум, застали женщину еще живой. Ее срочно доставили в реанимацию, но женщина скончалась, не приходя в сознание. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений) и по части 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). Подозреваемый в убийстве утверждает, что ничего не помнит из-за алкоголя. Свой поступок он объяснить не смог. Раиса Кирсанова — педагог, доктор искусствоведения и крупнейший эксперт по истории русского национального костюма. Автор множества книг и монографий. Работала в Государственном институте искусствознания, преподавала в Театральном училище имени Щукина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве зверски убита 78-летняя писательница Раиса Кирсанова. Злоумышленник Акылбек, приехавший из Киргизии, проник в квартиру пенсионерки избил ее до смерти. «Пьяный гражданин Киргизии… отправился гулять по подъездам домов на Открытом шоссе… Квартира Кирсановой оказалась не заперта», — передает ИА Regnum. Мигрант жестоко избил пенсионерку, а потом лег спать в ее квартире. Полицейские, вызванные соседями, услышавшими шум, застали женщину еще живой. Ее срочно доставили в реанимацию, но женщина скончалась, не приходя в сознание. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений) и по части 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). Подозреваемый в убийстве утверждает, что ничего не помнит из-за алкоголя. Свой поступок он объяснить не смог. Раиса Кирсанова — педагог, доктор искусствоведения и крупнейший эксперт по истории русского национального костюма. Автор множества книг и монографий. Работала в Государственном институте искусствознания, преподавала в Театральном училище имени Щукина.