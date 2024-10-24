Пьяный мигрант до смерти избил 78-летнюю писательницу Раису Кирсанову

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Злоумышленник Акылбек, приехавший из Киргизии, проник в квартиру пенсионерки Фото:

В Москве зверски убита 78-летняя писательница Раиса Кирсанова. Злоумышленник Акылбек, приехавший из Киргизии, проник в квартиру пенсионерки избил ее до смерти.

«Пьяный гражданин Киргизии… отправился гулять по подъездам домов на Открытом шоссе… Квартира Кирсановой оказалась не заперта», — передает ИА Regnum. Мигрант жестоко избил пенсионерку, а потом лег спать в ее квартире. Полицейские, вызванные соседями, услышавшими шум, застали женщину еще живой. Ее срочно доставили в реанимацию, но женщина скончалась, не приходя в сознание.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений) и по части 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). Подозреваемый в убийстве утверждает, что ничего не помнит из-за алкоголя. Свой поступок он объяснить не смог.

Раиса Кирсанова — педагог, доктор искусствоведения и крупнейший эксперт по истории русского национального костюма. Автор множества книг и монографий. Работала в Государственном институте искусствознания, преподавала в Театральном училище имени Щукина.

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В Москве зверски убита 78-летняя писательница Раиса Кирсанова. Злоумышленник Акылбек, приехавший из Киргизии, проник в квартиру пенсионерки избил ее до смерти. «Пьяный гражданин Киргизии… отправился гулять по подъездам домов на Открытом шоссе… Квартира Кирсановой оказалась не заперта», — передает ИА Regnum. Мигрант жестоко избил пенсионерку, а потом лег спать в ее квартире. Полицейские, вызванные соседями, услышавшими шум, застали женщину еще живой. Ее срочно доставили в реанимацию, но женщина скончалась, не приходя в сознание. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений) и по части 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). Подозреваемый в убийстве утверждает, что ничего не помнит из-за алкоголя. Свой поступок он объяснить не смог. Раиса Кирсанова — педагог, доктор искусствоведения и крупнейший эксперт по истории русского национального костюма. Автор множества книг и монографий. Работала в Государственном институте искусствознания, преподавала в Театральном училище имени Щукина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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