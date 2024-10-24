Школьница на глазах у соседей с пятого этажа выбросила кошку в Челябинске

24 октября 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Дети подобрали кошку с улицы в день трагедии (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Школьница на глазах у соседей выбросила кошку с пятого этажа дома по улице Агалакова в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили читатели. В областном ГУ МВД России информацию о происшествии подтвердили. «У нас в доме по Агалакова, 49 в Челябинске соседские дети выбросили с пятого этажа кошку. Все произошло на глазах у свидетелей. Кошка погибла, а мама детей посоветовала им убрать животное с земли и просто выбросить в мусорку», — рассказала URA.RU читательница. Кошка не была питомцем этой семьи. Дети подобрали ее с улицы в день трагедии. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Кошку из окна, предварительно, действительно выбросила несовершеннолетняя девочка. «Информация подтверждается. Заявление зарегистрировано в отделе полиции „Ленинский“, на место выезжал участковый, которого вызвали соседи. Установлена квартира, из которой была выброшена кошка. Предварительно, подтверждается информация о том, что животное из окна выбросила несовершеннолетняя девочка», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Семья, в которой пятерых детей воспитывает мать-одиночка, является неблагополучной и состоит на учете в органах опеки, сообщил источник. Раньше они уже попадали в поле зрение полиции. Мама девочки после ЧП закрыла все соцсети. Извиняться и объяснять ситуацию соседям она также не стала, добавили читатели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьница на глазах у соседей выбросила кошку с пятого этажа дома по улице Агалакова в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили читатели. В областном ГУ МВД России информацию о происшествии подтвердили. «У нас в доме по Агалакова, 49 в Челябинске соседские дети выбросили с пятого этажа кошку. Все произошло на глазах у свидетелей. Кошка погибла, а мама детей посоветовала им убрать животное с земли и просто выбросить в мусорку», — рассказала URA.RU читательница. Кошка не была питомцем этой семьи. Дети подобрали ее с улицы в день трагедии. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Кошку из окна, предварительно, действительно выбросила несовершеннолетняя девочка. «Информация подтверждается. Заявление зарегистрировано в отделе полиции „Ленинский“, на место выезжал участковый, которого вызвали соседи. Установлена квартира, из которой была выброшена кошка. Предварительно, подтверждается информация о том, что животное из окна выбросила несовершеннолетняя девочка», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Семья, в которой пятерых детей воспитывает мать-одиночка, является неблагополучной и состоит на учете в органах опеки, сообщил источник. Раньше они уже попадали в поле зрение полиции. Мама девочки после ЧП закрыла все соцсети. Извиняться и объяснять ситуацию соседям она также не стала, добавили читатели.