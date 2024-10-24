Потерявшийся челябинец найден мертвым в болоте

Поиски мужчины завершены
Потерявшийся два дня назад в Каслинском районе Челябинской области мужчина найден мертвым. Как рассказал URA.RU источник в поисковой группе, труп нашли в болоте.
«Мужчина пропал 22 октября. Поисковики прочесывали окрестности. В нескольких километрах от поселка Вишневогорск в болоте был найден его труп», — рассказал источник.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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