Потерявшийся челябинец найден мертвым в болоте

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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, компас, ориентирование
Поиски мужчины завершены Фото:

Потерявшийся два дня назад в Каслинском районе Челябинской области мужчина найден мертвым. Как рассказал URA.RU источник в поисковой группе, труп нашли в болоте.

«Мужчина пропал 22 октября. Поисковики прочесывали окрестности. В нескольких километрах от поселка Вишневогорск в болоте был найден его труп», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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Потерявшийся два дня назад в Каслинском районе Челябинской области мужчина найден мертвым. Как рассказал URA.RU источник в поисковой группе, труп нашли в болоте. «Мужчина пропал 22 октября. Поисковики прочесывали окрестности. В нескольких километрах от поселка Вишневогорск в болоте был найден его труп», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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