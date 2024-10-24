В Челябинской области собирают спецсовещание после убийства таксистки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Алексея Текслера в Коркино. Челябинская область, лощинина наталья, синяя папка
Глава округа Наталья Лощинина срочно назначила заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма Фото:

В Коркино (Челябинская область) из-за инцидента с убийством таксистки проведут внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма. Об этом в соцсетях заявила глава округа Наталья Лощинина.

«На завтра, по моему поручению, назначено внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма с участием всех руководителей федеральных структур на территории округа. Виновные обязательно будут найдены! Кто бы это ни был, они — нелюди! И их накажут по всей строгости закона!», — написала Лощинина в своем telegram-канале.

Новость по теме
В Коркино зарезали таксистку, в убийстве подозревают цыган

Тело таксистки нашли у одного из домов на улице Ватутина вечером 23 октября. Предварительно, ей нанесли около четырех ударов ножом. Подозреваемые — двое местных цыган. Именно к ним женщина выполняла последний заказ.

Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. По делу назначен ряд судебных экспертиз, проводятся оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Коркино (Челябинская область) из-за инцидента с убийством таксистки проведут внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма. Об этом в соцсетях заявила глава округа Наталья Лощинина. «На завтра, по моему поручению, назначено внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма с участием всех руководителей федеральных структур на территории округа. Виновные обязательно будут найдены! Кто бы это ни был, они — нелюди! И их накажут по всей строгости закона!», — написала Лощинина в своем telegram-канале. Тело таксистки нашли у одного из домов на улице Ватутина вечером 23 октября. Предварительно, ей нанесли около четырех ударов ножом. Подозреваемые — двое местных цыган. Именно к ним женщина выполняла последний заказ. Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. По делу назначен ряд судебных экспертиз, проводятся оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...