В Челябинской области собирают спецсовещание после убийства таксистки

24 октября 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

Глава округа Наталья Лощинина срочно назначила заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Коркино (Челябинская область) из-за инцидента с убийством таксистки проведут внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма. Об этом в соцсетях заявила глава округа Наталья Лощинина. «На завтра, по моему поручению, назначено внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма с участием всех руководителей федеральных структур на территории округа. Виновные обязательно будут найдены! Кто бы это ни был, они — нелюди! И их накажут по всей строгости закона!», — написала Лощинина в своем telegram-канале. Новость по теме В Коркино зарезали таксистку, в убийстве подозревают цыган Тело таксистки нашли у одного из домов на улице Ватутина вечером 23 октября. Предварительно, ей нанесли около четырех ударов ножом. Подозреваемые — двое местных цыган. Именно к ним женщина выполняла последний заказ. Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. По делу назначен ряд судебных экспертиз, проводятся оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Коркино (Челябинская область) из-за инцидента с убийством таксистки проведут внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма. Об этом в соцсетях заявила глава округа Наталья Лощинина. «На завтра, по моему поручению, назначено внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма с участием всех руководителей федеральных структур на территории округа. Виновные обязательно будут найдены! Кто бы это ни был, они — нелюди! И их накажут по всей строгости закона!», — написала Лощинина в своем telegram-канале. Тело таксистки нашли у одного из домов на улице Ватутина вечером 23 октября. Предварительно, ей нанесли около четырех ударов ножом. Подозреваемые — двое местных цыган. Именно к ним женщина выполняла последний заказ. Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. По делу назначен ряд судебных экспертиз, проводятся оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.