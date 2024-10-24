В Челябинской области собирают спецсовещание после убийства таксистки

В Коркино (Челябинская область) из-за инцидента с убийством таксистки проведут внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма. Об этом в соцсетях заявила глава округа Наталья Лощинина.
«На завтра, по моему поручению, назначено внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма с участием всех руководителей федеральных структур на территории округа. Виновные обязательно будут найдены! Кто бы это ни был, они — нелюди! И их накажут по всей строгости закона!», — написала Лощинина в своем telegram-канале.
Тело таксистки нашли у одного из домов на улице Ватутина вечером 23 октября. Предварительно, ей нанесли около четырех ударов ножом. Подозреваемые — двое местных цыган. Именно к ним женщина выполняла последний заказ.
Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. По делу назначен ряд судебных экспертиз, проводятся оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.
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