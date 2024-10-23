Происшествия Криминал Силовики прокомментировали убийство таксистки в Коркино По факту убийства таксистки в Коркино возбуждено уголовное дело 24 октября 2024 в 13:57 Размер текста - 17 + Следователи и полицейские работают над раскрытием убийства (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В пресс-службе СКР по Челябинской области прокомментировали убийство 40-летней таксистки в Коркино. Там сообщили, что по делу назначен ряд экспертиз. «В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, проводятся оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Расследование проводится при оперативном сопровождении ГУ МВД России по Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Новость по теме В Коркино зарезали таксистку, в убийстве подозревают цыган По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело. Подозреваемых разыскивают. Предварительно, ими могут быть двое цыган (один из них несовершеннолетний). Тело таксистки нашли вечером 23 октября у одного из домов по улице Ватутина. Предварительно, ее несколько раз ударили ножом. У женщины осталось двое детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В пресс-службе СКР по Челябинской области прокомментировали убийство 40-летней таксистки в Коркино. Там сообщили, что по делу назначен ряд экспертиз. «В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, проводятся оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Расследование проводится при оперативном сопровождении ГУ МВД России по Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело. Подозреваемых разыскивают. Предварительно, ими могут быть двое цыган (один из них несовершеннолетний). Тело таксистки нашли вечером 23 октября у одного из домов по улице Ватутина. Предварительно, ее несколько раз ударили ножом. У женщины осталось двое детей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям