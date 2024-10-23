Силовики прокомментировали убийство таксистки в Коркино

В пресс-службе СКР по Челябинской области прокомментировали убийство 40-летней таксистки в Коркино. Там сообщили, что по делу назначен ряд экспертиз.
«В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, проводятся оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Расследование проводится при оперативном сопровождении ГУ МВД России по Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело. Подозреваемых разыскивают. Предварительно, ими могут быть двое цыган (один из них несовершеннолетний).
Тело таксистки нашли вечером 23 октября у одного из домов по улице Ватутина. Предварительно, ее несколько раз ударили ножом. У женщины осталось двое детей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!