23 октября 2024

Силовики прокомментировали убийство таксистки в Коркино

По факту убийства таксистки в Коркино возбуждено уголовное дело
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Происшествие в сквере им. Д. Неру. Екатеринбург, следователи, чп, полиция, оперативная группа, чрезвычайное происшествие, следственная группа, оперативники
Следователи и полицейские работают над раскрытием убийства (фото из архива) Фото:

В пресс-службе СКР по Челябинской области прокомментировали убийство 40-летней таксистки в Коркино. Там сообщили, что по делу назначен ряд экспертиз.

«В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, проводятся оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Расследование проводится при оперативном сопровождении ГУ МВД России по Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Новость по теме
В Коркино зарезали таксистку, в убийстве подозревают цыган

По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело. Подозреваемых разыскивают. Предварительно, ими могут быть двое цыган (один из них несовершеннолетний).

Тело таксистки нашли вечером 23 октября у одного из домов по улице Ватутина. Предварительно, ее несколько раз ударили ножом. У женщины осталось двое детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пресс-службе СКР по Челябинской области прокомментировали убийство 40-летней таксистки в Коркино. Там сообщили, что по делу назначен ряд экспертиз. «В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, проводятся оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Расследование проводится при оперативном сопровождении ГУ МВД России по Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело. Подозреваемых разыскивают. Предварительно, ими могут быть двое цыган (один из них несовершеннолетний). Тело таксистки нашли вечером 23 октября у одного из домов по улице Ватутина. Предварительно, ее несколько раз ударили ножом. У женщины осталось двое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...