Рэпер Гуф попросил у полицейских прощения за пьяную выходку в бане

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Концерт Guf в TeleClub. Екатеринбург, гуф, guf, долматов алексей
Гуф попал в скандал Фото:

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов — прим.ред.) попросил прощения за пьяную выходку в бане. Свои извинения он опубликовал в соцсети.

«Стыдно перед сотрудниками полиции всего Наро-Фоминского округа… что столько хлопот ненужных принес своей хулиганской выходкой», — заявил Гуф. Также он извинился перед журналистами, «что из-за моей ночной выходки разносили везде эти сплетни». Кроме того, репер попросил прощения у своих родителей.

По словам Гуфа, ситуация вышла из-под контроля. «Я себя не сдержал… Те, кто меня знает, я руку просто вообще никогда не поднимаю ни на кого», — заявил он.

Ранее Гуф отказался платить в банном комплексе в Апрелевке Московской области, где отдыхал с компанией. Он избил мужчину, который оказался полицейским. У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. В отношении рэпера возбудили уголовное дело о грабеже с применением насилия. Также его проверят на хранение и употребление наркотиков, передает Vse42.RU.

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Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов — прим.ред.) попросил прощения за пьяную выходку в бане. Свои извинения он опубликовал в соцсети. «Стыдно перед сотрудниками полиции всего Наро-Фоминского округа… что столько хлопот ненужных принес своей хулиганской выходкой», — заявил Гуф. Также он извинился перед журналистами, «что из-за моей ночной выходки разносили везде эти сплетни». Кроме того, репер попросил прощения у своих родителей. По словам Гуфа, ситуация вышла из-под контроля. «Я себя не сдержал… Те, кто меня знает, я руку просто вообще никогда не поднимаю ни на кого», — заявил он. Ранее Гуф отказался платить в банном комплексе в Апрелевке Московской области, где отдыхал с компанией. Он избил мужчину, который оказался полицейским. У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. В отношении рэпера возбудили уголовное дело о грабеже с применением насилия. Также его проверят на хранение и употребление наркотиков, передает Vse42.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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