Рэпер Гуф попросил у полицейских прощения за пьяную выходку в бане

24 октября 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

Гуф попал в скандал Фото: Илья Московец © URA.RU Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов — прим.ред.) попросил прощения за пьяную выходку в бане. Свои извинения он опубликовал в соцсети. «Стыдно перед сотрудниками полиции всего Наро-Фоминского округа… что столько хлопот ненужных принес своей хулиганской выходкой», — заявил Гуф. Также он извинился перед журналистами, «что из-за моей ночной выходки разносили везде эти сплетни». Кроме того, репер попросил прощения у своих родителей. По словам Гуфа, ситуация вышла из-под контроля. «Я себя не сдержал… Те, кто меня знает, я руку просто вообще никогда не поднимаю ни на кого», — заявил он. Ранее Гуф отказался платить в банном комплексе в Апрелевке Московской области, где отдыхал с компанией. Он избил мужчину, который оказался полицейским. У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. В отношении рэпера возбудили уголовное дело о грабеже с применением насилия. Также его проверят на хранение и употребление наркотиков, передает Vse42.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов — прим.ред.) попросил прощения за пьяную выходку в бане. Свои извинения он опубликовал в соцсети. «Стыдно перед сотрудниками полиции всего Наро-Фоминского округа… что столько хлопот ненужных принес своей хулиганской выходкой», — заявил Гуф. Также он извинился перед журналистами, «что из-за моей ночной выходки разносили везде эти сплетни». Кроме того, репер попросил прощения у своих родителей. По словам Гуфа, ситуация вышла из-под контроля. «Я себя не сдержал… Те, кто меня знает, я руку просто вообще никогда не поднимаю ни на кого», — заявил он. Ранее Гуф отказался платить в банном комплексе в Апрелевке Московской области, где отдыхал с компанией. Он избил мужчину, который оказался полицейским. У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. В отношении рэпера возбудили уголовное дело о грабеже с применением насилия. Также его проверят на хранение и употребление наркотиков, передает Vse42.RU.