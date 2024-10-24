Лукашенко: Белоруссия официально стала партнером БРИКС

Беларусь стала официальным участником международного объединения БРИКС. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.
«Мы стали партнерами — это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб», — заявил Лукашенко на полях саммита в Казани. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что помимо Белоруссии партнерами БРИКС стали еще 12 или 13 стран. Кроме того, он выразил свое разочарование в связи с тем, что организация не приняла новых членов, в частности Турцию, которая входит в НАТО. Белорусский лидер добавил, что около 30 стран выразили желание вступить в БРИКС, однако лишь немногие из них получили статус партнеров. Лукашенко также выразил опасения по поводу возможной бюрократии в структуре организации, которая может стать препятствием для оперативного решения важных вопросов.
До 2024 года в состав БРИКС входили пять стран-основательниц: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Однако за этот год к международному объединению присоединились еще пять стран: Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Особого внимания заслуживает интерес к БРИКС со стороны Турции, которая рассматривает членство в объединении как возможность укрепить свои экономические позиции и выйти на новые рынки. Кроме того, в 2024 году заявки на вступление в БРИКС подали Малайзия, Азербайджан и Сирия.
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