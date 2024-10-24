Лукашенко: Белоруссия официально стала партнером БРИКС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лукашенко выразил недовольство отсутствием некоторых лидеров стран БРИКС на саммите в Казани
Лукашенко выразил недовольство отсутствием некоторых лидеров стран БРИКС на саммите в Казани Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

Беларусь стала официальным участником международного объединения БРИКС. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко. 

«Мы стали партнерами — это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб», — заявил Лукашенко на полях саммита в Казани. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что помимо Белоруссии партнерами БРИКС стали еще 12 или 13 стран. Кроме того, он выразил свое разочарование в связи с тем, что организация не приняла новых членов, в частности Турцию, которая входит в НАТО. Белорусский лидер добавил, что около 30 стран выразили желание вступить в БРИКС, однако лишь немногие из них получили статус партнеров. Лукашенко также выразил опасения по поводу возможной бюрократии в структуре организации, которая может стать препятствием для оперативного решения важных вопросов.

До 2024 года в состав БРИКС входили пять стран-основательниц: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Однако за этот год к международному объединению присоединились еще пять стран: Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Особого внимания заслуживает интерес к БРИКС со стороны Турции, которая рассматривает членство в объединении как возможность укрепить свои экономические позиции и выйти на новые рынки. Кроме того, в 2024 году заявки на вступление в БРИКС подали Малайзия, Азербайджан и Сирия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Беларусь стала официальным участником международного объединения БРИКС. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.  «Мы стали партнерами — это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб», — заявил Лукашенко на полях саммита в Казани. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что помимо Белоруссии партнерами БРИКС стали еще 12 или 13 стран. Кроме того, он выразил свое разочарование в связи с тем, что организация не приняла новых членов, в частности Турцию, которая входит в НАТО. Белорусский лидер добавил, что около 30 стран выразили желание вступить в БРИКС, однако лишь немногие из них получили статус партнеров. Лукашенко также выразил опасения по поводу возможной бюрократии в структуре организации, которая может стать препятствием для оперативного решения важных вопросов. До 2024 года в состав БРИКС входили пять стран-основательниц: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Однако за этот год к международному объединению присоединились еще пять стран: Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Особого внимания заслуживает интерес к БРИКС со стороны Турции, которая рассматривает членство в объединении как возможность укрепить свои экономические позиции и выйти на новые рынки. Кроме того, в 2024 году заявки на вступление в БРИКС подали Малайзия, Азербайджан и Сирия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...