23 октября 2024

Новые вице-губернаторы ХМАО приютили бывших подчиненных Шипилова. Скрин

Команда бывшего первого замгубернатора ХМАО Шипилова сохранилась в правительстве
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Часть команды экс-главы внупола ХМАО осталась работать в Доме правительства
Часть команды экс-главы внупола ХМАО осталась работать в Доме правительства Фото:
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Кухарук обновляет состав правительства ХМАО

Заместители губернатора ХМАО Наталья Огородникова и Владимир Кильтау трудоустроили к себе экс-подчиненных бывшего первого зама по политике Алексея Шипилова. Его референт Кристина Робота перешла на работу к Кильтау, а помощница Ольга Балдина стала советником Огородниковой. Перестановки отследили журналисты URA.RU на сайте правительства округа.

«До отставки Шипилова в его команде было два референта (Кристина Робота и Надежда Сеюткина), четыре советника (Анастасия Кашина, Надежда Савина, Галина Коваленко и Магомед Гарунов) и помощник Ольга Балдина. Робота теперь назначена секретарем-референтом Кильтау, а Балдина стала советником Огородниковой», — отмечают корреспонденты.

Бывший секретарь-референт Шипилова Сеюткина назначена вторым референтом заместителя губернатора Югры Анатолия Уткина. А водителя бывшего первого зама видели за рулем служебного авто, которое возит директора департамента ЖКХ Матвея Карова. Карьерный путь четырех советников: Кашиной, Савиной, Коваленко и Гарунова — пока отследить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов покинул пост. Губернатор округа Руслан Кухарук вручил ему награду за безупречную службу.

Скриншот с сайта правительства ХМАО, сделанный URA.RU до отставки первого замгубернатора ХМАО
Скриншот с сайта правительства ХМАО, сделанный URA.RU до отставки первого замгубернатора ХМАО
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Заместители губернатора ХМАО Наталья Огородникова и Владимир Кильтау трудоустроили к себе экс-подчиненных бывшего первого зама по политике Алексея Шипилова. Его референт Кристина Робота перешла на работу к Кильтау, а помощница Ольга Балдина стала советником Огородниковой. Перестановки отследили журналисты URA.RU на сайте правительства округа. «До отставки Шипилова в его команде было два референта (Кристина Робота и Надежда Сеюткина), четыре советника (Анастасия Кашина, Надежда Савина, Галина Коваленко и Магомед Гарунов) и помощник Ольга Балдина. Робота теперь назначена секретарем-референтом Кильтау, а Балдина стала советником Огородниковой», — отмечают корреспонденты. Бывший секретарь-референт Шипилова Сеюткина назначена вторым референтом заместителя губернатора Югры Анатолия Уткина. А водителя бывшего первого зама видели за рулем служебного авто, которое возит директора департамента ЖКХ Матвея Карова. Карьерный путь четырех советников: Кашиной, Савиной, Коваленко и Гарунова — пока отследить не удалось. Ранее URA.RU писало, что первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов покинул пост. Губернатор округа Руслан Кухарук вручил ему награду за безупречную службу.
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