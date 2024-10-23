Заместители губернатора ХМАО Наталья Огородникова и Владимир Кильтау трудоустроили к себе экс-подчиненных бывшего первого зама по политике Алексея Шипилова. Его референт Кристина Робота перешла на работу к Кильтау, а помощница Ольга Балдина стала советником Огородниковой. Перестановки отследили журналисты URA.RU на сайте правительства округа.
«До отставки Шипилова в его команде было два референта (Кристина Робота и Надежда Сеюткина), четыре советника (Анастасия Кашина, Надежда Савина, Галина Коваленко и Магомед Гарунов) и помощник Ольга Балдина. Робота теперь назначена секретарем-референтом Кильтау, а Балдина стала советником Огородниковой», — отмечают корреспонденты.
Бывший секретарь-референт Шипилова Сеюткина назначена вторым референтом заместителя губернатора Югры Анатолия Уткина. А водителя бывшего первого зама видели за рулем служебного авто, которое возит директора департамента ЖКХ Матвея Карова. Карьерный путь четырех советников: Кашиной, Савиной, Коваленко и Гарунова — пока отследить не удалось.
Ранее URA.RU писало, что первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов покинул пост. Губернатор округа Руслан Кухарук вручил ему награду за безупречную службу.
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