Уже скоро во всех школах поставят оценки детям за четверть. И далеко не всегда оценка ставится только из среднего арифметического всех оценок за четверть. Корреспондент URA.RU поговорил с учителем русского языка Василисой Сусариной и узнал, как сейчас школьники получают оценки за четверть.
Как учителя считают оценку за четверть
Мы привыкли, что для того, чтобы определить, какую оценку школьник получил за четверть, учитель суммирует все полученные оценки, а затем делит их количество. Средняя арифметическая оценка и показывает, что ребенок заработал за четверть.
Но есть и другие методы определить оценку за четверть. Многие школы переходят на правила системы формирующего оценивания. Учитель русского языка школы «Фоксфорд» Василиса Сусарина объяснила нам, как работает набирающая популярность система.
«Формируя некоторый навык, ученику предлагается сделать ряд работ, которые будут оцениваться в текущей успеваемости. И финальная работа будет проверять этот навык», — рассказала педагог. «Например, если в течение четверти ребенок написал три работы по теме — на три, четыре и пять, а затем написал финальную работу по теме — то именно она будет показывать его результат в точке освоения навыка. И при выставлении оценки за четверть будет учитываться только финальная работа, а не первые три оценки».
Каждая такая финальная работа оценивает какой-то навык ученика. «С точки зрения учителя, поставить оценку за то, что ученик выучил „Бородино“, и что он справился с контрольной работой — одинаковые срезовые работы, которые останутся для выставления четвертных», — объяснила Василиса Сусарина.
Этих контрольных точек за учебный период может быть разное количество. Именно их среднее арифметическое определит, какую оценку получит ученик за четверть.
Что делать, если средняя арифметическая оценка окажется спорной
Здесь все зависит от школы. Некоторые учителя идут навстречу ученикам, и округляют спорные оценки в сторону ребенка, а другие, наоборот. Во втором случае в положении могут прописать, что пятерку можно получить лишь при средней арифметической только от 4,6 балла. В таком случае, даже если средняя оценка окажется 4,55 балла, ребенок все равно получит четверку за четверть.
Узнать о том, как оценят вашего ребенка, лучше заранее у педагога. Это поможет самостоятельно высчитать, что получит школьник в конце четверти, и вовремя попытаться изменить оценку.
На что влияет оценка в четверти и можно ли ее исправить
Оценки за четверти помогают преподавателю выставить годовую оценку. Ее также рассчитывают средним арифметическим — и округляют результат в пользу ученика. Если итоговая оценка оказывается спорной, например, если ученик получил две четверки и две пятерки, то чаще всего определяющей становится последняя четверть — ведь именно в конце проверяют все знания за год. Но бывают школы, которые считают главной оценкой не последнюю четверть, а третью, так как она самая продолжительная по времени.
Исправить оценку за четверть могут не все. «Исправить оценку в четверти можно по причине болезни — доработка в каникулы происходит с детьми, которые пропустили некоторые темы или которые получают оценку неудовлетворительно», — заключила Василиса Сусарина.
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