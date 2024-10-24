Челябинские топ-менеджеры отказываются переезжать за рубеж ради карьеры

Среди руководителей из Челябинской области 89% не готовы к переезду в другую страну ради карьеры. Как URA.RU сообщили в пресс-службе консалтингового агенства RusPartners, четверть опрошенных рассуждают о релокации только в теории.
«Только 11% челябинских руководителей готовы к переезду в другую страну для построения карьеры. Больше половины (64%) опрошенных вообще не задумываются о такой перспективе, а 25% рассуждают об этом только в теории», — сообщили URA.RU в RusPartners.
Среди причин остаться в России топ-менеджеры указывают удобство инфрастурктуры и комфортность жизни, включая детсады, школы и социальные выплаты. Почти четверть указала, что в РФ открывается множество возможностей для карьерного роста.
Среди рисков переезда челябинцев больше всего беспокоит отсутствие четких перспектив (8%) и высокие траты (8%). Еще 22% боятся сложностей с легализацией бизнеса, 17% — трудностей в поиске партнеров, 13% — в нетворкинге. Самым частым страхом стал языковой барьер, его указали 40% опрошенных. В бытовом плане челябинцев также беспокоит другой менталитет (17%)
«Среди тех руководителей, которые рассматривают возможность релокации, самыми популярными для переезда оказались ОАЭ (30%). Также респонденты рассматривают Грузию (17%), Западную (17%) и Восточную Европу (13%)», — уточнили URA.RU в RusPartners.
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